Steiermark sucht 420 neue Lehrkräfte: Diese Fächer sind gefragt

Für das Schuljahr 2026/27 sucht die Bildungsdirektion für die Steiermark rund 420 neue Lehrkräfte. Besonders gefragt sind Pädagoginnen und Pädagogen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch.

Die Bildungsdirektion für Steiermark startet die Ausschreibung für das Schuljahr 2026/27 und sucht rund 420 neue Lehrkräfte.

Die Bildungsdirektion für Steiermark startet die Ausschreibung für das Schuljahr 2026/27 und sucht rund 420 neue Lehrkräfte.

Die Bildungsdirektion für Steiermark startet die Ausschreibung für das Schuljahr 2026/27 und sucht rund 420 neue Lehrkräfte. Die Stellen werden im Zeitraum von 27. April bis 8. Mai über das Bewerbungsportal GetYourTeacher vergeben, weitere Ausschreibungsrunden folgen im Juni und August.

Steiermark sucht 420 neue Lehrkräfte

Von den ausgeschriebenen Posten entfallen etwa 256 Stellen auf den Bundesschulbereich, darunter Gymnasien sowie berufsbildende mittlere und höhere Schulen. Weitere 164 Stellen betreffen Pflichtschulen wie Volks-, Mittel-, Polytechnische und Sonderschulen.

Bei diesen Fächern gibt es großen Bedarf

Der größte Personalbedarf besteht im steirischen Zentralraum rund um Graz, Graz-Umgebung und Voitsberg. Besonders gesucht werden Lehrkräfte für Deutsch, Mathematik, Englisch, Religion sowie Bewegung und Sport. Auch im Bereich Inklusion und an Volksschulen besteht weiterhin Bedarf. Berufsbildende Schulen melden zudem verstärkte Nachfrage nach Wirtschaftspädagoginnen und Wirtschaftspädagogen.

Personalsituation entspannt: Pensionierungswelle gut abgefedert

Insgesamt spricht die Bildungsdirektion jedoch von einer spürbaren Entspannung der Personalsituation. Die Pensionierungswelle sei gut abgefedert worden, zudem sei die Lehrerschaft im Durchschnitt deutlich jünger geworden. „Wir freuen uns, dass sich die Personalsituation an unseren Schulen deutlich entspannt hat. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass es regionale Unterschiede gibt und sich bis zum Schulbeginn noch einiges bewegen kann. Deshalb bemühen wir uns, die Schulen bei ihrer Planung bestmöglich zu unterstützen, für Klarheit zu sorgen und gemeinsam gute Lösungen für alle Standorte zu finden“, sagt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner.