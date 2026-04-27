Steirischer Student landete nach Liebes-Urlaub vor Gericht

Ein eigentlich romantisch geplanter Aufenthalt in der schwedischen Hauptstadt hat für einen steirischen Studenten unerwartete Konsequenzen nach sich gezogen. Nach Streitigkeiten um offene Hotelrechnungen wurde er festgenommen.

Ein Urlaub in Stockholm ist für einen steirischen Studenten völlig anders verlaufen als geplant und hat schließlich ein gerichtliches Nachspiel gehabt.

Ein Urlaub in Stockholm ist für einen steirischen Studenten völlig anders verlaufen als geplant und hat schließlich ein gerichtliches Nachspiel gehabt.

Ein Urlaub in Stockholm ist für einen steirischen Studenten völlig anders verlaufen als geplant und hat schließlich ein gerichtliches Nachspiel gehabt. Der junge Mann war im Februar gemeinsam mit seiner damaligen Freundin in die schwedische Hauptstadt gereist und hatte dort erneut in einem Hotel eingecheckt, das das Paar bereits aus einem früheren Aufenthalt kannte.

Offene Hotelrechnungen: Student bei Check-Out festgenommen

Damals kam es jedoch offenbar zu Problemen bei der Bezahlung, die laut Ermittlungen auch nach mehreren Erinnerungen nicht geklärt wurden, wie die Kronen Zeitung berichtet. Trotz einer erneuten Buchung im heurigen Jahr und eines vorgelegten Zahlungsnachweises blieb die offene Rechnung im Raum stehen. Beim Check-out wurde der Student schließlich von den Behörden festgenommen.

Steirer in Schweden in U-Haft

Dem jungen Steirer wurde Betrug vorgeworfen. In der Folge verbrachte er rund zwei Monate in Untersuchungshaft in Schweden. Nun hat das zuständige Gericht entschieden. Laut Kronen Zeitung wurde eine Bewährungsstrafe verhängt sowie eine Geldstrafe in der Höhe von 370 Euro ausgesprochen. Die Strafe gilt durch die bereits verbrachte Haftzeit als abgegolten. Mittlerweile dürfte der Student wieder nach Österreich zurückgekehrt sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 23:16 Uhr aktualisiert