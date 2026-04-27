Auf Sonne folgt Regen: So wird das Wetter in der Steiermark

In der Steiermark wird es am Dienstag unbeständig. Teils ist am Vormittag noch mit einigen Sonnenstrahlen zu rechnen, doch vor allem im Norden und Westen können sich in der zweiten Tageshälfte einzelne Regenschauer entwickeln. In den meisten Regionen bleibt es aber überwiegend trocken, so die Prognose der GeoSphere Austria. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den vergangenen Tagen etwas zurück und erreichen nur noch Höchstwerte zwischen 15 und 20 Grad.