10 Jahre Selbsthilfe Steiermark: 200 Gruppen geben Betroffenen Halt

Aktuell sind es 200 Gruppen, die bei der Selbsthilfe eingetragen sind. Dabei werden 111 verschiedene Themen abgedeckt, nämlich von A wie ADHS bis Z wie Zöliakie. Passend zum Jubiläum haben sich sechs der Selbsthilfegruppen in Kurzfilmen vorgestellt. Darunter der Verein Achterbahn für psychische Gesundheit in der Steiermark, Salz – die steirische Alzheimerhilfe oder Selbstbestimmt Leben Steiermark. „Die Selbsthilfe Steiermark hat als zentrale Drehscheibe Mehrwert für das gesamte Gesundheits- und Sozialsystem. Sie unterstützt nicht nur bestehende Selbsthilfegruppen bei ihrer Arbeit, sondern sorgt auch dafür, dass diese Angebote für Betroffene leichter zugänglich werden“, sagt Walerich Berger, Geschäftsführer von Jugend am Werk Steiermark.

„Austausch und die gegenseitige Stärkung von Betroffenen“

Anschließend gab es noch eine Podiumsdiskussion, in der über die Selbsthilfe als wichtige Unterstützung für ehrenamtlich und engagierte Personen gesprochen wurde. „Wir bieten den Selbsthilfegruppen nicht nur organisatorische Unterstützung, sondern begleiten auch fachlich und sorgen für die notwendige Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Die Gruppen können sich damit auf ihren eigentlichen Zweck konzentrieren: den Austausch und die gegenseitige Stärkung von Betroffenen“, so Elisabeth Bachler, Teamleiterin der Selbsthilfe Steiermark.

Krotzer: „Bei Selbsthilfe geht es ums Zuhören“

„Bei Selbsthilfe geht es ums Zuhören, ums gegenseitige Verstehen und um die Bewältigung des Alltags mit einer Erkrankung. Umso wichtiger ist es, dass die vielfältigen Selbsthilfegruppen nicht nur bestehen, sondern auch gehört und unterstützt werden“, ergänzt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). „Zehn Jahre Selbsthilfe Steiermark stehen für gelebte Solidarität, Mut und Zusammenhalt. Hinter jeder Selbsthilfegruppe stehen engagierte Menschen, die ihre Erfahrungen teilen, einander stärken und damit einen unverzichtbaren Beitrag leisten“, fügt Klaus Zenz, Abgeordneter zum Steirischen Landtag, abschließend hinzu.

©Stadt Graz/Foto Fischer „Mein Dank gilt der Selbsthilfe Steiermark und allen Selbsthilfegruppen, die mit großem Engagement tagtäglich für andere da sind“, betont Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 06:56 Uhr aktualisiert