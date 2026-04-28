Waldbrand in Eisbach: Feuerwehr unterstützt bei Löscharbeiten

Der Großbrand in Eisbach-Rein hält die Einsatzkräfte weiterhin auf Trab. Deshalb sind am Montag Einsatzkräfte aus Mürzzuschlag angereist, um vor Ort zu unterstützen.

Hunderte Einsatzkräfte sind im Einsatz um das Feuer in Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) zu bekämpfen. Obwohl der Wind nachgelassen hat, ist die Lage nach wie vor angespannt: Waldbrand Eisbach: Lage bleibt angespannt – 250 Einsatzkräfte im Einsatz.

Waldbrandzug unterstützt bei Waldbrand in Eisbach

Doch die Feuerwehren in der ganzen Steiermark zeigen Zusammenhalt. Am Montag machten sich 29 Kameraden mit acht Fahrzeugen bereits um 4 Uhr früh auf den Weg, um die Kollegen vor Ort zu unterstützen. Der Waldbrandzug wurde zur Bekämpfung von Glutnestern und zur Verhinderung der Brandausbreitung eingesetzt. „In mühsamer Kleinarbeit konnten ca. 6 Hektar Fläche bearbeitet und der erteilte Auftrag umgesetzt werden. Gegen 22 Uhr wurde auch die Nachbereitung erfolgreich abgeschlossen und die Kameraden kamen müde, aber verletzungsfrei zurück nach Hause“, teilt der Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag mit.