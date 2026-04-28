Droht Thermenbahn das Aus? Sorge um wichtige Bahnverbindung

Die Thermenbahn ist schon seit Jahren Gesprächsthema, und die Befürchtungen einer Schließung wurden immer größer. Doch jetzt drohen sie wahr zu werden.

Die Zugverbindung zwischen Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) und Fehring (Bezirk Südoststeiermark) bereitet vor allem der Wirtschaft und dem Tourismus in Hartberg-Fürstenfeld Kopfzerbrechen. Die Befürchtung, dass weder der Ausbau noch der Erhalt ab 2025 von den ÖBB und dem Infrastrukturministerium mehr garantiert werden würden, wurde immer größer. Und jetzt soll es so weit sein: Erste Informationen sind durchgesickert, dass die ÖBB eine endgültige Schließung plant.

NEOS: „Die geplante Stilllegung ist ein Fehler“

Das sorgt für alles andere als Zustimmung in der Steiermark. “Die geplante Stilllegung der Thermenbahn durch die Österreichischen Bundesbahnen ist ein verkehrspolitischer Fehler mit weitreichenden Folgen für die gesamte Region”, betonen NEOS-Nationalrat Veit Dengler und NEOS-Landtagsabgeordneter und Verkehrssprecher Robert Reif. Denn gerade für Pendler und für die regionale Entwicklung sei sie von zentraler Bedeutung.

©NEOS Steiermark “Was wir hier erleben, folgt einem bekannten Muster: Über Jahre hinweg wird die Infrastruktur vernachlässigt, veraltetes Rollmaterial eingesetzt und das Angebot durch häufige Langsamfahrstellen sowie unattraktive Umstiege – etwa zwischen Wiener Neustadt und Graz – systematisch verschlechtert”, so Reif.

Schließung der Bahn würde Abwanderung beschleunigen

Dabei würden gerade internationale Beispiele – etwa aus Deutschland, Italien oder Polen – zeigen, dass genau das Gegenteil erfolgreich ist: die Reaktivierung und Modernisierung von Bahnstrecken würde die Regionen stärken und nachhaltige Mobilität fördern. Dengler dazu: “Österreich hingegen riskiert, dauerhaft funktionierende Infrastruktur aufzugeben. Studien belegen klar: Der Verlust eines Bahnanschlusses beschleunigt die Abwanderung und schwächt den ländlichen Raum. Wer Menschen zwingt, vom Zug auf den Bus oder ins Auto umzusteigen, betreibt Verkehrspolitik von gestern”. Der Nationalrat fordert daher, dass die Thermenbahn nicht stillgelegt werden darf.

SPÖ: „Die Sorge um die Zukunft dieser wichtigen Verbindung wächst“

Auch die steirische Sozialdemokratie setzt sich mit Nachdruck für den Erhalt und den Ausbau der Thermenbahn ein. In einem Antrag wurde die Landesregierung aufgefordert, sich unmissverständlich zum Fortbestand des Personenverkehrs zu bekennen und eine Einstellung des Betriebs entschieden abzulehnen. Die Thermenbahn sei ein zentraler Bestandteil einer modernen, klimafreundlichen Verkehrspolitik und würde eine entscheidende Rolle für die Mobilität der Bevölkerung, den Tourismus sowie die wirtschaftliche Entwicklung der Region spielen. „Angesichts jüngster Berichte über mögliche Einschränkungen bis hin zur Einstellung des Personenverkehrs wächst die Sorge um die Zukunft dieser wichtigen Verbindung“, heißt es in der Aussendung.

„Die Thermenbahn ist Lebensader für die gesamte Region“

Deshalb fordert die SPÖ eine klare finanzielle Zusage des Landes Steiermark gegenüber dem Bund, um notwendige Investitionen zur Attraktivierung und Modernisierung der Strecke sicherzustellen. „Die Thermenbahn ist Lebensader für die gesamte Region. Wer ernsthaft über ihre Einstellung nachdenkt, gefährdet Arbeitsplätze, schwächt den Tourismus und verschlechtert die Lebensrealität tausender Pendlerinnen und Pendler“, betont SPÖ-Chef Max Lercher.

©SPÖ Steiermark Max Lercher setzt sich für die Thermenbahn ein.

Bahn sei wichtig für die Menschen vor Ort

Auch die Verkehrssprecherin im Landtag, dritte Landtagspräsidentin Helga Ahrer, unterstreicht die Dringlichkeit: „Die Menschen vor Ort haben klar gezeigt, wie wichtig ihnen diese Bahn ist. Jetzt braucht es endlich ein verbindliches Bekenntnis der Landesregierung und konkrete Schritte zur Absicherung der Strecke.“

Grüne: „Noch vor dem Sommer braucht es eine klare Entscheidung“

Auch die Grünen beteiligen sich an der aktuellen Debatte. „Gut, dass die Thermenbahn in einer Aktuellen Stunde im Fokus der Debatte steht. Offenbar ist der Groschen endlich gefallen. Viel entscheidender ist aber, was danach passiert“, sagt Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner. Für ihn ist klar, dass es nicht ausreicht, sich öffentlich für einen Erhalt zu bekennen. „Noch vor dem Sommer braucht es eine klare Entscheidung, ob Bund und Land die Modernisierung und Sicherung der Thermenbahn gemeinsam auf die Reihe bringen.“

©Marusa Puhek „FPÖ und ÖVP müssen endlich Nägel mit Köpfen machen“, so Lambert Schönleitner.

Thermenbahn soll verbessern werden

Auch eine mögliche Vereinbarung zwischen Bund und Land wird von den Grünen vorgeschlagen. Die Thermenbahn soll laut der Partei für den Alltagsverkehr, für den Tourismus und für den Güterverkehr auf ein zeitgemäßes Niveau gehoben werden. „Südtirol hat mit der mittlerweile bestens frequentierten ‚Vintschgaubahn‘ gezeigt, wie das geht. Aus einer stillgelegten Bahn wurde ein Highlight für die Region“, so Schönleitner.