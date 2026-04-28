Steirer leiden unter Lärm: So soll die Belastung sinken

Dauerhafter Lärm macht krank, unzählige Menschen sind davon betroffen: Doch welche Geräuschquellen belasten die Steirer eigentlich am meisten?

Laut Statistik Austria sind es mittlerweile rund 676.000 Steirer, die in ihrem Wohnbereich durch Lärm belastet werden – und das, obwohl eine dauerhafte Belastung krank machen kann. Dabei wird der Straßenverkehr von 284.000 Personen als Hauptlärmquelle in der Steiermark genannt. Anlässlich des Tages gegen Lärm am 29. April möchte die Mobilitätsorganisation VCÖ auf das Thema aufmerksam machen.

Maßnahmen gegen Lärmbelästigung

Denn laut Aussendung gibt es gerade gegen diesen Verkehrslärm bereits zahlreiche wirksame Maßnahmen, wie etwa niedrigere Tempolimits, mehr E-Mobilität insbesondere bei Mopeds, Motorrädern und Lkw sowie einen höheren Radverkehrsanteil. Während 42 Prozent der in ihrem Wohnbereich von Lärm belasteten Menschen den Straßenverkehr als Hauptursache angeben, folgen direkt dahinter Nachbarn mit 18 Prozent. „Lärm ist nicht nur ein Ärgernis, dauerhafter Lärm kann krank machen. Dennoch wird auf Anrainerinnen und Anrainer viel zu wenig Rücksicht genommen. Dabei könnte unsere Mobilität schon heute deutlich leiser sein“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.

Wieso ist dauerhafter Lärm so schlecht? Dauerhafte Lärmbelastung kann Schlafstörungen, erhöhten Blutdruck bis hin zu Herzinfarkten und Schlaganfällen verursachen. Durch Schlafmangel sinkt die Stressresistenz, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Depressionen und Krebs steigt. Straßenverkehrslärm verursacht auch hohe Kosten, die sich in Österreich laut einer Studie der EU auf rund 800 Millionen Euro pro Jahr belaufen.

Gegen Lärmbelastung: „Tempolimit reduzieren“

Niedrigere Tempolimits würden die Lärmbelastung hörbar reduzieren. Etwa bei Tempo 30 statt 50 kommt es den Menschen so vor, als hätte sich der Verkehr halbiert. „Auf Freilandstraßen reduziert Tempo 80 statt 100 die Lärmbelastung, auf Autobahnen und Schnellstraßen kann in betroffenen Gebieten zur Reduktion der Lärmbelastung von Anrainern Tempo 100 statt 130 umgesetzt werden“, informiert der VCÖ.

Strengere Kontrollen für Lkw-Verkehr

Für die Anrainer besonders entlang von Autobahnen sind auch mehr Maßnahmen zur Reduktion der Belastung durch den Lkw-Verkehr wichtig. Für Lkw gilt auf Autobahnen zwar Tempolimit 80, das wird aber vom Großteil überschritten. „Je schneller die Lkw fahren, umso lauter sind sie. Tempolimit 80 muss so wie in der Schweiz auch Tempo 80 bedeuten“, fordert die VCÖ-Expertin eine Reduktion der Toleranzgrenze und verstärkte Kontrollen.

Motorräder als größte Lärmquelle im Straßenverkehr

Im Verhältnis zum Verkehrsaufkommen sind vor allem Motorräder und Mopeds die größten Lärmerreger. Obwohl sie weniger als zwei Prozent zur Mobilität beitragen, sind sie für 32 Prozent der unter Verkehrslärm leidenden Menschen der Hauptverursacher. „Gerade bei Mopeds und Motorrädern würde die rasche Elektrifizierung die Lärmbelastung stark reduzieren und damit viele Anrainerinnen und Anrainer entlasten“, stellt Schenk fest.

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Bei Kurzstrecken umsteigen auf Fahhrad

Ein großes Potenzial zur Lärmreduktion wäre auch der Umstieg von Autos auf Fahrräder und Elektrofahrräder. Denn vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer, sechs von zehn kürzer als zehn Kilometer. „Die Bedingungen zum Radfahren sind in der Steiermark weiter zu verbessern. Verstärkte Investitionen in die Radinfrastruktur rechnen sich mehrfach: Sie verbessern die Mobilität für die Bevölkerung, reduzieren Staus, verringern die Abgas- und Lärmbelastung und erhöhen die Verkehrssicherheit“, betont die VCÖ-Expertin.

Fluglärm als Belastung für die Anreiner

Auch der Fluglärm ist für 42.000 Steirer eine Belastung. Betroffen sind vor allem Anrainer des Flughafens Graz sowie Steirer, die im Bereich der Lande- und Abflugschneisen wohnen. Mit Lärmgebühren für laute Flugzeuge kann ein wirksamer Anreiz gesetzt werden, damit die Airlines leisere Flugzeuge einsetzen, so die Organisation. Außerdem sollte der Anteil der Urlaubsgäste und Geschäftsreisenden, die mit der Bahn anreisen, erhöht werden.