Klimaticket wird teurer: Preisbremse im Landtag abgelehnt

Ab Juli steigen die Preise für das Klimaticket. Die Grünen haben im Landtag eine konkrete Forderung eingebracht, doch ohne Erfolg.

Pendler und Öffi-Nutzer müssen in der Steiermark bald tiefer in die Tasche greifen. Mit 1. Juli 2026 steigen die Tarife im Verkehrsverbund um durchschnittlich 3,5 Prozent. Auch das Klimaticket Steiermark wird teurer. Mehr dazu hier: Öffis werden teurer: Das kosten Bus und Bahn in der Steiermark und Graz.

Preiserhöhung bei Klimaticket sorgt für Kritik

Vor allem die Preiserhöhung beim Klimaticket hat vielen bitter aufgestoßen, unter anderem auch den Grünen. Deswegen haben sie bei der Landtagssitzung am 28. April eine Preisbremse fürs Klimaticket gefordert, denn immerhin hätte es zu einem großen Zuwachs bei den Fahrgästen geführt. Um die Menschen zu entlasten, sollten der Partei nach die Preise für die nächsten drei Jahre gleich bleiben.

Vorschlag abgelehnt – „wäre ein wichtiges Signal gewesen“

„Angesichts der Energiekrise braucht es einen günstigen öffentlichen Verkehr. Kostensteigerungen sind jetzt absolut kontraproduktiv“, betonte Mobilitätssprecher Lambert Schönleitner. Umso unverständlicher sei es für ihn, dass die Aussetzung einer Tariferhöhung im Landtag abgelehnt wurde. „Eine Preisbremse für das Klimaticket wäre ein wichtiges Signal für die Menschen gewesen.“