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/ ©Alois Grundner/Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Maibaum vor blauem Himmel.
In Gratwein wurde das geplante Maibaumaufstellen abgesagt.
Graz-Umgebung
28/04/2026
Fest

Waldbrand in Eisbach: Maibaumaufstellen abgesagt

Der Waldbrand in Eisbach fordert zahlreiche Einsatzkräfte aus der Umgebung. So ist auch die Feuerwehr Gratwein mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Geplante Feste müssen daher vorerst abgesagt werden.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)

„Aufgrund des großflächigen Waldbrandes am Mühlbachkogel muss das geplante Maibaumaufstellen leider abgesagt werden“, informiert die Feuerwehr Gratwein auf Facebook. Durch die aktuelle Einsatzlage sind sie gefordert, die Löschgebiete der eingesetzten Feuerwehren mitabzudecken und die Einsatzbereitschaft in dem Zuständigkeitsbereich sicherzustellen. Ihr Fokus würde derzeit darauf liegen, die Sicherheit der Bevölkerung bestmöglich zu gewährleisten und im Ernstfall rasch reagieren zu können. „Wir bitten um Verständnis für diese Entscheidung“, heißt es.

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