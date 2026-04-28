Thermenbahn bleibt Thema: „Die Landesregierung ist am Zug“

Die Zugverbindung zwischen Hartberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) und Fehring (Bezirk Südoststeiermark) bereitet vor allem der Wirtschaft und dem Tourismus in Hartberg-Fürstenfeld Kopfzerbrechen. Die Befürchtung, dass weder der Ausbau noch der Erhalt ab 2025 von den ÖBB und dem Infrastrukturministerium mehr garantiert werden würden, wurde immer größer. Erst vor wenigen Tagen wurden internen ÖBB-Dokumente veröffentlicht, die auf eine Schließung hinweisen. Mehr dazu hier: Droht Thermenbahn das Aus? Sorge um wichtige Bahnverbindung.

Parteien sind sich einig: Die Thermenbahn muss bleiben

Deshalb wurden bei der steirischen Landtagssitzung am 28. April konkrete Forderungen von den Parteien gestellt, denn alle sind sich einig: Der Erhalt der Thermenbahn muss gewährleistet werden. Jetzt würden nur mehr konkrete Beschlüsse fehlen. Die Strecke sei nicht nur wichtig für den Tourismus sondern auch eine wichtige Verbindung für Pendler und Schüler.

Grüne: „Taten und Beschlüsse müssen folgen“

„Der heutige Schulterschluss findet unsere volle Unterstützung. Darum haben wir die Debatte mit der Veröffentlichung der brisanten Stilllegungspläne auch losgetreten. Aber irgendwann müssen halt auch Taten und Beschlüsse folgen“, sagt Lambert Schönleitner von den Grünen. Er erinnert daran, dass bereits konkrete Vorschläge auf dem Tisch lagen: „Es gab ein vorbereitetes Memorandum of Understanding der damaligen Verkehrsministerin Leonore Gewessler, in dem die Thermenbahn im Detail geregelt war – inklusive Finanzierung. 45 Millionen Euro über zehn Jahre waren vorgesehen. Hätte die Landesregierung damals zugestimmt, würde heute längst investiert werden.“Für ihn ist klar, dass das Projekt umsetzbar ist. Jetzt müsse nur mehr die Steiermark zusagen, ihren Teil der Finanzierung zu übernehmen. „Die Landesregierung ist am Zug – sie muss diese Vorschläge aus der Schublade holen und noch vor dem Sommer auf den Weg bringen.“

„Die Thermenbahn muss langfristig abgesichert und modernisiert werden“

Auch der KPÖ ist klar, dass die Nebenstrecken unverzichtbar im ländlichen Raum sind und nicht weiter ausgedünnt werden dürfen. „Die Thermenbahn muss langfristig abgesichert und modernisiert werden. Zuallererst müssen die Taktlücken geschlossen werden, mittelfristig braucht es Investitionen in die Sicherheit und schnellere Fahrzeiten und auf lange Sicht eine echte Perspektive durch moderne Züge und bessere Anbindungen. Gleichzeitig darf sich die Verantwortung nicht zwischen Land und Bund hin- und herschieben – es braucht ein gemeinsames Bekenntnis für eine Finanzierungsbeteiligung des Landes und einen gemeinsamen Antrag an den Bund, um den Fortbestand der Thermenbahn nachhaltig zu sichern“, betont KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz.