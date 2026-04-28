Sanitätsprüfung: Zwölf Gruppen zeigen starke Leistungen

Insgesamt zwölf Trupps aus dem Bereich Murau waren bei der Prüfung vertreten und konnten unter Zeitdruck die Prüfung mit Bravour meistern.

Am 25. Mai nahmen in Feistritz bei Knittelfeld (Bezirk Murtal, Steiermark) 62 Gruppen aus den Bereichen Judenburg, Knittelfeld und Murau an der Sanitätsleistungsprüfung teil. Im Bereich Murau waren allein zwölf Trupps der Feuerwehren Mühlen, Schöder, Krakaudorf, Murau, Austin Powder, St. Georgen ob Murau und Niederwölz vertreten. Dabei wurden 10 in Bronze und 2 in Silber erreicht.

Teilnehmer unter Zeitdruck

Unter Zeitdruck konnten die Teilnehmer anspruchsvolle Erste-Hilfe-Szenarien, Sanitätsaufgaben und theoretische Prüfungen meistern – dabei waren Fachwissen, Präzision und Teamarbeit entscheidend. Dietmar Lassacher wurde im Rahmen der Veranstaltung mit der Bewerterspange in Bronze ausgezeichnet. Die Leistungen aller Beteiligten zeigen den hohen Ausbildungsstand im Sanitätsdienst – eine starke Gesamtleistung, auf die man stolz sein kann.