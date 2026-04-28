Großaufgebot: Cobra-Einsatz an steirischer Volks- und Mittelschule

Ein größerer Polizeieinsatz läuft derzeit bei der Volks- und Mittelschule in Hausmannstätten. Nach einer Drohung wurde das Schulgelände abgesperrt. Auch Spezialkräfte stehen im Einsatz.

Ein großer Polizeieinsatz sorgt am Dienstagnachmittag in Hausmannstätten für Aufsehen.

Ein großer Polizeieinsatz sorgt am Dienstagnachmittag in Hausmannstätten für Aufsehen.

In Hausmannstätten im Bezirk Graz-Umgebung kam es am Dienstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich einer Volks- und Mittelschule. Auslöser war laut ersten Informationen der Polizei eine mögliche Drohung.

Hausmannstätten: Drohung sorgte für Großeinsatz an Schule

Die Polizei reagierte mit umfassenden Sicherheitsmaßnahmen und sperrte das Gelände rund um den Schulkomplex ab. Zahlreiche Streifenwagen stehen im Einsatz, zudem wurden auch Spezialkräfte der Cobra angefordert. Die Polizei ermittelt weiter, nähere Details folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 14:46 Uhr aktualisiert