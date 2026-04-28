2,7 Mio. Euro: Nächste Millioneninsolvenz in der steirischen Baubranche

Die Clever Bau GmbH mit Sitz in Gleinstätten hat ein Konkursverfahren beantragt. Das Bauunternehmen nennt als Hauptursache für die Insolvenz hohe Gewährleistungs- und Sanierungskosten. Eine Fortführung ist laut AKV nicht geplant.

Die Clever Bau GmbH mit Sitz in Gleinstätten (Steiermark) hat beim zuständigen Gericht die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Dienstag mitteilt. Die Gesellschaft wurde 2017 gegründet und ist im Baugewerbe tätig. Anfangs lag der Schwerpunkt auf der Errichtung von Einfamilienhäusern, später wurde das Tätigkeitsfeld auf Generalunternehmerleistungen ausgeweitet. Insgesamt sind rund 12 Dienstnehmer sowie 32 Gläubiger betroffen.

Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro

Als Ursache für die wirtschaftliche Schieflage werden insbesondere massive Gewährleistungsansprüche genannt, die zu hohen Sanierungsaufwendungen und Forderungsausfällen geführt haben sollen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 2,68 Millionen Euro, vor allem gegenüber Lieferanten und Banken. Eine Sanierung oder Fortführung des Unternehmens sei laut AKV nicht vorgesehen. Die Aktiva sollen im Rahmen des Verfahrens noch erhoben werden. Forderungsanmeldungen können ab sofort eingebracht werden.