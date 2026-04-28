Mit Motorsäge ins Gesicht geschnitten: Schwerer Forstunfall

Bei Forstarbeiten in der Katastralgemeinde Bergegg kam es am Dienstag zu einem Unfall mit einer Motorsäge, bei dem eine Person im Gesichtsbereich verletzt wurde. Mehrere Einsatzkräfte rückten aus.

Bei Forstarbeiten in der Katastralgemeinde Bergegg (Deutschlandsberg) ist es am 28. April 2026 zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem eine Person verletzt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Gams wurde um 12.31 Uhr zu einem Einsatz alarmiert, nachdem die Meldung eingegangen war, dass sich eine Person im Zuge von Arbeiten mit einer Motorsäge ins Gesicht geschnitten hatte.

©FF Bad Gams

Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Neben der Feuerwehr wurden auch Rettung, Bergrettung und Polizei zum Einsatzort gerufen. Insgesamt standen 26 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Nach dem Eintreffen übernahmen Feuerwehrsanitäter die Erstversorgung der verletzten Person. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes musste die Bergung mittels Korbtrage durchgeführt werden. Anschließend wurde der Verletzte vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 18:02 Uhr aktualisiert