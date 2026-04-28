Drohbrief in Kummerkasten: Neue Details zu Cobra-Einsatz an Schule

Ein Drohschreiben an einer Schule in Hausmannstätten hat am Dienstag einen Polizeieinsatz inklusive Cobra-Einheit ausgelöst. Scheinbar soll der Drohbrief im Kummerkasten der Schule gefunden worden sein.

An einer Volks- und Mittelschule in Hausmannstätten im Bezirk Graz-Umgebung hat ein Drohschreiben am Dienstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. 5 Minuten berichtete: Großaufgebot: Cobra-Einsatz an steirischer Volks- und Mittelschule. Auch die Spezialeinheit Cobra war am Einsatz beteiligt. Nun wurden neue Details zu dem Vorfall bekannt.

Großeinsatz: Drohbrief in Kummerkasten gefunden

Laut Medienberichten soll der Brief im Kummerkasten der Mittelschule gefunden worden sein. Das Schreiben soll demnach mutmaßliche Drohungen gegen Lehrkräfte enthalten haben. Bestätigt wurde dies von der Polizei offiziell noch nicht. Unmittelbar nach dem Fund wurde die Polizei verständigt. In der Folge rückten zahlreiche Einsatzkräfte sowie auch die Spezialeinheit Cobra an, um das Schulareal zu durchsuchen und abzusichern. Der gesamte Bereich rund um den Schulkomplex wurde abgesperrt. Die Schüler wurden nach der Sicherung des Geländes schrittweise abgeholt und ihren Eltern übergeben. Verletzt wurde niemand. Auch die benachbarte Volksschule wurde vorsorglich gesichert.

Ermittlungen laufen weiter

Aktuell laufen die Ermittlungen zur Herkunft des Drohschreibens. Dabei wird unter anderem geprüft, wer für die Nachricht verantwortlich sein könnte. Das ein Schulkind den Brief verfasst haben könnte, wird nicht ausgeschlossen. Für Mittwoch sind zudem Gespräche mit einem Kriseninterventionsteam geplant. Psychologen sollen dabei vor Ort sein, um Schüler und Lehrkräfte zu unterstützen und die Situation aufzuarbeiten.