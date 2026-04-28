Stimme für Kinderrechte: Vorjahressieger Fabian Siller präsentiert Song

In wenigen Tagen wird Wien Schauplatz des Eurovision Song Contests, in der Steiermark geht es ab sofort los: Der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark startet den Kinderrechte Song Contest 2026 für musikbegeisterte Kinder und Jugendliche bis zu 21 Jahren. Unter kija-stmk.at kann man bereits alle Infos zum Wettbewerb finden und eine Bewerbung abgeben.

Stimme für Kinderrechte

Im Jahr 2025 begeisterte auf diese Weise Fabian Siller Jury und Publikum mit seinem selbstkomponierten und selbstgeschriebenen Lied „Kinder haben Rechte“ und gewann den Kinderrechte Song Contest 2025. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft ermöglichte es ihm, sein Lied im Tonstudio von Max Bieder zu produzieren. Ein weiteres Highlight bot ihm der Entertainer Gernot Pachernigg, der mit ihm Fabians erstes Musikvideo drehte – hier zu sehen. Mit seinem Beitrag sicherte sich der musikbegeisterte Steirer nicht nur den Sieg, sondern machte auch eindrucksvoll deutlich, welche Kraft in jungen Stimmen steckt.

Musik als Ausdruck und Haltung



Fabian Siller hat seinen Song vollständig eigenständig umgesetzt – vom Text über die Melodie bis hin zur klanglichen Interpretation. „Musik ist für mich der beste Weg, um meine Gefühle auszudrücken, aber auch um Dinge anzusprechen, die in der Welt nicht richtig laufen“, erzählt Fabian. In seinem Song thematisiert er das Leben von Kindern in anderen Teilen der Welt, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen, arbeiten müssen oder Gewalt erfahren. Gleichzeitig richtet er den Blick nach vorne und ruft dazu auf, gemeinsam für Kinderrechte einzustehen.

Bewusstsein schaffen durch junge Stimmen

Mit „Kinder haben Rechte“ setzt Fabian ein klares Zeichen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben nicht nur Rechte – sie haben auch etwas zu sagen! Sein Song steht exemplarisch für das Ziel des Kinderrechte Song Contests, jungen Menschen eine Bühne zu geben und ihre Perspektiven hörbar zu machen. „Der Kinderrechte Song Contest zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie reflektiert und engagiert junge Menschen sind. Fabian Siller ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Musik gesellschaftliche Themen sichtbar machen kann“, betont die Kinder- und Jugendanwältin der Steiermark, Denise Schiffrer-Barac.

Gelungener Auftakt für 2026

Die Präsentation des Songs bildet den Auftakt für den Kinderrechte Song Contest 2026, der Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dazu einlädt, sich kreativ mit ihren Rechten auseinanderzusetzen. Der Wettbewerb bietet Menschen im Alter von 0-21 Jahren die Möglichkeit, ihre Themen, Gedanken und Forderungen in Form von Musik auszudrücken – laut, kreativ und selbstbewusst.

Über den Kinderrechte Song Contest

Der Kinderrechte Song Contest ist seit 2017 ein einzigartiges Projekt der Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark, das Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ermutigt, ihre Stimme für die Kinderrechte zu erheben. Im Jahr 2025 nahmen 258 junge Musikerinnen und Musiker am Wettbewerb teil und setzten sich in ihren Songs mit Themen wie Mitbestimmung, Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Herausforderungen auseinander. Mit Fabian Siller als Vorjahressieger und starke Stimme für die Kinderrechte startet der Kinderrechte Song Contest 2026 mit einem klaren Signal: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene verdienen es, gehört zu werden.