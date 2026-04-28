„Mehrere Personen trieben im Wasser“: Feuerwehr übt für den Ernstfall

Am Freizeitsee Krieglach ist es am Freitag zu einer groß angelegten Wasserdienstübung mehrerer Feuerwehren gekommen. Dabei wurde ein realistisches Einsatzszenario mit einer Personenrettung nach einem gekenterten Boot geübt,

Gemeinsam mit den Tauchern der Feuerwehren Kapfenberg-Stadt und Bruck an der Mur führte die FF Wartberg eine Wasserdienstübung am Freitag, 24. April 2026 am Freizeitsee Krieglach durch.

Gemeinsam mit den Tauchern der Feuerwehren Kapfenberg-Stadt und Bruck an der Mur führte die FF Wartberg eine Wasserdienstübung am Freitag, 24. April 2026 am Freizeitsee Krieglach durch.

Gemeinsam mit den Tauchern der Feuerwehren Kapfenberg-Stadt und Bruck an der Mur führte die FF Wartberg eine Wasserdienstübung am Freitag, 24. April 2026 am Freizeitsee Krieglach durch. Übungsannahme war ein gekentertes Boot mit mehreren Personen im Wasser.

Übungsszenario: „Personen untergegangen“

Zwei Personen waren bereits untergegangen, eine weitere Person konnte sich selbstständig ans gegenüberliegende Ufer retten. Eine Person trieb noch an der Wasseroberfläche. Unverzüglich wurde die Menschenrettung eingeleitet. Während die an der Wasseroberfläche treibende Person rasch gerettet werden konnte, begannen die Feuerwehrtaucher umgehend mit der Suche nach den vermissten Personen unter Wasser. Parallel dazu wurde das Ufer abgesichert.

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Wasserdienstübung am Freizeitsee Krieglach

Die Versorgung der verletzten Personen wurde von der Besatzung des RTW des Roten Kreuzes Krieglach durchgeführt. Als Übungsbeobachter fungierten BR Johann Eder-Schützenhofer, ABI Mag. Otto Fritz sowie der zuständige Kommandant der FF Krieglach, HBI DI (FH) Thomas Schwaighofer. Ausgearbeitet wurde die Übung von unserem Bereichswasserdienstbeauftragten BI d.F. Thomas Geßlbauer. Ein besonderer Fokus der Übung lag auf der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den eingesetzten Feuerwehren sowie auf der praxisnahen Schulung von Such- und Rettungsmaßnahmen im Wasserdienst. Ein großer Dank gilt allen Kameradinnen und Kameraden, die sich die Zeit für diese wichtige Ausbildung genommen haben. Ein weiterer Dank ergeht an die Marktgemeinde Krieglach, die die Durchführung dieser Übung ermöglicht hat.