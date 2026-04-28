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Bild auf 5min.at zeigt den Grazer Schlossberg.
In der Früh liegen die Werte zwischen 3 und 10 Grad, am Nachmittag werden 10 bis 15 Grad erreicht.
Steiermark
28/04/2026
Prognose

Zwischen Sonne und Wolken: So wird das Wetter am Mittwoch

Der Mittwoch startet in der Steiermark noch überwiegend bewölkt, regional fällt anfangs auch etwas Regen. Im Tagesverlauf lockert es jedoch zunehmend auf, bevor sich am Nachmittag vielerorts die Sonne zeigt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)

Der Mittwoch beginnt in der Steiermark vielerorts noch mit dichten Wolken. Vor allem vom Oberen Murtal bis in die Südweststeiermark kann es in den Morgenstunden noch leicht regnen. Im Laufe des Tages bessert sich das Wetter aber schrittweise. Von Nordosten her lockert die Bewölkung zunehmend auf, sodass sich spätestens am Nachmittag in vielen Regionen die Sonne durchsetzen kann. Dazu weht mäßiger Nordostwind, der für spürbar kühlere Temperaturen sorgt. In der Früh liegen die Werte zwischen 3 und 10 Grad, am Nachmittag werden 10 bis 15 Grad erreicht.

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