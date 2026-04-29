Taschendieb-Serie in der Steiermark geklärt: Supermärkte wieder sicher

Wochenlang griff ein Täter unbemerkt zu, mitten im Alltag in Supermärkten. Jetzt klickten die Handschellen. Nach intensiven Ermittlungen ist es der Polizei gelungen, eine Serie von Taschendiebstählen zu klären.

Ein Fahndungserfolg für die steirische Polizei: Am Montagnachmittag, dem 27. Apri, wurde ein 51-jähriger Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, eine Serie von Taschendiebstählen in mehreren Bundesländern begangen zu haben.

Dreiste Diebstähle direkt im Supermarkt

Die Vorgehensweise war stets ähnlich und besonders perfide. Der Verdächtige soll gezielt Geldbörsen aus Einkaufswagen gestohlen haben, während die Opfer abgelenkt waren. Anschließend dürfte er mit den erbeuteten Bankomatkarten Bargeld behoben haben. Nach bisherigen Erkenntnissen werden dem Mann zumindest sieben Taten zugeschrieben. Der entstandene Schaden liegt bereits bei mehr als 9.000 Euro und könnte noch weiter steigen.

Festnahme nach intensiven Ermittlungen

Die Aufklärung der Serie gelang durch die enge Zusammenarbeit mehrerer Polizeieinheiten, darunter die Kriminaldienstgruppe Feldbach und das Landeskriminalamt Steiermark. Durch die Verknüpfung einzelner Fälle konnte schließlich ein konkreter Tatverdacht erhärtet werden. Gegen den 51-Jährigen bestand bereits eine Fahndung. Eine Zivilstreife des Landeskriminalamts stoppte ihn schließlich auf der Autobahn A2 im Bereich Feldkirchen bei Graz. Dort wurde er festgenommen. Der Mann zeigte sich teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen laufen weiter.