27 Jahre im Amt: Bürgermeister in Vordernberg tritt zurück

Nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze in Vordernberg übergibt Walter Hubner das Bürgermeisteramt. Sein Nachfolger steht fest und hat klare Pläne für die Zukunft des Ortes.

Es ist ein Moment, der eine ganze Gemeinde prägt. Nach 27 Jahren als Bürgermeister hat Walter Hubner (SPÖ) sein Amt niedergelegt. Am 27. April wurde im Gemeinderat sein Nachfolger gewählt: Michael Arno Kanitsch übernimmt nun die Verantwortung für die Marktgemeinde. Wer ist der neue Ortschef, wofür steht er und welche Projekte will er vorantreiben?

Lange Ära endet nach fast drei Jahrzehnten

Der 57-Jährige ist in Vordernberg kein neues Gesicht. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist er Teil der Gemeindepolitik, kennt die Strukturen und Herausforderungen genau. Seine Wahl erfolgte einstimmig, ein deutliches Signal für Geschlossenheit innerhalb der Fraktion und Vertrauen in seine Führung. Mit dem Rücktritt Hubners endet eine außergewöhnlich lange politische Ära. Über Jahre hinweg, genauer gesagt 27 Jahre, hatte er die Entwicklung der Gemeinde maßgeblich geprägt, Entscheidungen getroffen und Projekte angestoßen, die das Ortsbild bis heute beeinflussen. Sein Abgang markiert daher nicht nur einen personellen Wechsel, sondern auch einen Übergang in eine neue Phase.

Neuer Bürgermeister setzt auf Kontinuität

Kanitsch setzt auf Kontinuität, will aber zugleich eigene Akzente setzen. Im Zentrum steht die Fertigstellung eines zentralen Infrastrukturprojekts: Das neue Feuerwehrrüsthaus soll noch im Sommer übergeben werden. Darüber hinaus geht es um die Sicherung der Nahversorgung im Ort sowie notwendige Sanierungen bei Straßen und Brücken. Ein besonderes Augenmerk legt der neue Bürgermeister auf Familien. Die Gemeinde soll attraktiver werden, Abwanderung gebremst werden. Dahinter steht die Frage, wie kleinere Orte langfristig lebendig bleiben können. Parallel dazu wurde auch die Funktion des Vizebürgermeisters neu vergeben. Damit ist das Führungsteam im Rathaus komplett und steht vor der Aufgabe, Vertrauen zu sichern und die gesteckten Ziele umzusetzen.