Muttertag wird teuer: So viel geben Steirer 2026 für Geschenke aus

Der Muttertag bleibt auch heuer ein starker Wirtschaftsfaktor. Am 10. Mai wird gefeiert, geschenkt und gemeinsam Zeit verbracht. Heuer rechnen Experten allein in der Steiermark mit einem Umsatz von 43 Mio. Euro.

Der Muttertag zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Anlässen im Jahr, emotional wie wirtschaftlich. Auch 2026 zeigt sich: Die Bedeutung ist ungebrochen. Rund zwei Drittel der Steirer planen, ihrer Mutter oder einer nahestehenden Person ein Geschenk zu machen. Im Schnitt werden dafür etwa 67 Euro ausgegeben.

Nichts ist zu teuer für die Mama

Hochgerechnet auf das ganze Bundesland ergibt das einen Gesamtumsatz von rund 43 Millionen Euro, ein spürbarer Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. „Zwei Drittel der Steirer wollen auch heuer zum Muttertag ein Geschenk kaufen und planen dafür Ausgaben in der Höhe von durchschnittlich 67 Euro ein“, erklärt Gerhard Wohlmuth, Obmann der Sparte Handel in der WKO Steiermark. „Damit klettert der erwartete Muttertagsumsatz in der Steiermark von 40 auf 43 Millionen Euro.“

Blumen bleiben das Geschenk Nummer eins

Der Griff zum Blumenstrauß bleibt auch 2026 die erste Wahl. Mehr als die Hälfte der Schenkenden entscheidet sich für Blumen oder Pflanzen. Besonders häufig werden Rosen gekauft, dicht gefolgt von Orchideen und Tulpen. Der Blumenhandel profitiert damit traditionell am stärksten vom Muttertag. Doch auch andere Klassiker sind gefragt. Süßigkeiten wie Schokolade und Pralinen liegen weiterhin hoch im Kurs. Ebenso beliebt sind Restaurantbesuche, bei denen gemeinsame Zeit im Vordergrund steht. Ergänzend gewinnen Gutscheine für Wellness, Schönheit oder personalisierte Geschenke zunehmend an Bedeutung. Ein klarer Trend zeigt sich beim Einkauf selbst: Die große Mehrheit kauft weiterhin im Geschäft vor Ort. „Geld, das überwiegend in heimischen Geschäften bleibt, weil 8 von 10 Kundinnen und Kunden bewusst im stationären Handel einkaufen“, so Wohlmuth. Onlinekäufe spielen zwar eine Rolle, bleiben aber deutlich hinter dem klassischen Einkauf zurück.

Zwischen Konsum und Bedeutung: Familie im Fokus

Trotz der hohen Ausgaben steht für viele nicht das Geschenk im Mittelpunkt, sondern die gemeinsame Zeit. Rund zwei Drittel der Steirer planen, den Muttertag im Kreis der Familie zu verbringen. Für viele ist der Tag ein Anlass, innezuhalten und Wertschätzung zu zeigen. Interessant ist dabei auch der Blick auf die Wünsche der Mütter selbst. Laut Umfrage stehen materielle Geschenke oft gar nicht an erster Stelle. Vielmehr wünschen sich viele Zeit mit der Familie, Gesundheit oder einfach Ruhe im Alltag. Beschenkt wird in den meisten Fällen die eigene Mutter, aber auch Partnerinnen oder Schwiegermütter spielen eine Rolle. Der Muttertag hat sich damit längst zu einem breiteren familiären Anlass entwickelt.

Tradition mit wirtschaftlicher Bedeutung

Der Muttertag wird in Österreich seit 1924 gefeiert und hat sich seither fest im Jahreskalender etabliert. Trotz gesellschaftlicher Veränderungen bleibt er einer der wichtigsten Kaufanlässe im Frühjahr. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten kommt ihm eine besondere Rolle zu. Der erwartete Umsatz von 43 Millionen Euro macht deutlich, wie wichtig der Tag für den regionalen Handel ist. Viele Betriebe, vom Blumenladen bis zur Gastronomie, profitieren direkt davon.