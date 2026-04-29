400 offene Lehrerstellen: Steiermark sucht dringend Personal

Zu wenig Personal, steigender Bedarf und ein knappes Zeitfenster: Österreichs Schulen starten in die große Lehrerausschreibung. Besonders in der Steiermark zeigt sich die Lage angespannt.

Der Bedarf ist groß, der Druck steigt: Mit Beginn der Hauptausschreibung für das kommende Schuljahr suchen Österreichs Schulen erneut tausende Lehrkräfte. Allein in der Steiermark sind derzeit rund 400 Stellen offen. Bewerbungen sind noch bis 8. Mai möglich.

Breite Suche: Von Deutsch bis Sport

Gesucht werden Lehrkräfte in nahezu allen Fächern. Besonders gefragt sind Pädagogen für Deutsch, Mathematik und Englisch. Aber auch Bewegung und Sport sowie Religion stehen auf der Liste. In höheren Schulen liegt der Fokus verstärkt auf wirtschaftlichen Fächern, während in Volksschulen vor allem Lehrkräfte mit Spezialisierung auf Inklusion gebraucht werden. Die Bewerbungen laufen über die Plattform „GetYourTeacher“, über die Schulen ihren konkreten Bedarf melden.

Chancenbonus soll Städte stärken

Ein zentrales Instrument ist der sogenannte Chancenbonus des Bundes. Er soll gezielt helfen, offene Stellen in Ballungsräumen wie Graz schneller zu besetzen. Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner betont die Bedeutung dieser Maßnahme: „Das ist für uns ganz wichtig, dass die Schulen das Gefühl haben, dort wo Bedarfe sind, die notwendigen Pädagogen zu bekommen,“ so aus Medienberichten. Während sich die Situation in Städten langsam verbessert, bleibt sie in ländlichen Regionen angespannt. Dort fehlen oft Bewerber, weshalb zusätzliche Ausschreibungsrunden bis in den Herbst hinein notwendig sind.

Mehr Nachwuchs, aber noch keine Entwarnung

Laut Bildungslandesrat Stefan Hermann konnte die zuletzt starke Pensionierungswelle teilweise abgefedert werden. Unterstützt wurde das System durch Studierende und neue Ausbildungsangebote in der Steiermark. Gleichzeitig zeigt sich ein Wandel im Schulsystem: Immer häufiger übernehmen jüngere Personen Führungspositionen. Viele Direktoren sind heute zwischen 30 und 35 Jahre alt. Dennoch ist klar: Der Bedarf bleibt hoch. Deshalb richtet sich ein Appell auch an bestehende Lehrkräfte. Wer derzeit in Teilzeit arbeitet, soll seine Stunden aufstocken. Auch Quereinsteiger sind weiterhin gefragt.