Bahndammbrand legt Südbahn lahm: Strecke stundenlang gesperrt

Plötzlich schlagen Flammen neben den Gleisen hoch, Sirenen heulen, der Zugverkehr kommt zum Stillstand: Entlang der ÖBB-Südbahnstrecke ist es am Dienstag zu einem Bahndammbrand gekommen. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

Dramatische Szenen entlang der Südbahn: Am Dienstagvormittag mussten Einsatzkräfte gleich zu mehreren Brandstellen ausrücken. Entlang der Bahnstrecke standen Böschungen in Flammen, der Zugverkehr wurde sofort gestoppt.

© BFVMZ Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Flammen an mehreren Stellen entlang der Gleise

Kurz vor Mittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenwang per Sirene alarmiert. Beim Eintreffen zeigte sich rasch das Ausmaß: Der Bahndamm stand an mehreren Stellen in Brand. Parallel dazu rückte auch die Feuerwehr Freßnitz zu einem weiteren Brandherd aus. Die Brände erstreckten sich entlang der Strecke zwischen der Hohenwangstraße sowie im Bereich zwischen einer Firmenzufahrt und einer Unterführung. Die Einsatzkräfte mussten rasch handeln, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

© BFVMZ Mit mehreren Hochdruck-Löschleitungen gelang es schließlich, die Brände unter Kontrolle zu bringen.

Zugverkehr gestoppt: Einsatz dauert über eine Stunde

Aus Sicherheitsgründen wurde die Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Krieglach und Mürzzuschlag gesperrt. Erst nach Freigabe durch den ÖBB-Einsatzleiter konnten die Feuerwehrkräfte die Gleisanlagen betreten und mit den Löscharbeiten beginnen. Mit mehreren Hochdruck-Löschleitungen gelang es schließlich, die Brände unter Kontrolle zu bringen. Nach rund eineinhalb Stunden konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die Sperre der Strecke dauerte insgesamt mehrere Stunden an, von etwa 11 Uhr bis 13.30 Uhr war kein Zugverkehr möglich.