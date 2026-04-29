Totalsperren: L112 in Mariazell wird fünf Monate lang saniert

Straßensperren, Umleitungen und Bauarbeiten bis in den Herbst: In Mariazell startet ein umfangreiches Infrastrukturprojekt. Die L112 wird saniert, verbreitert und modernisiert. Für Verkehrsteilnehmer bedeutet das Einschränkungen.

Ab Montag, dem 4. Mai 2026, wird die L112 (Erlaufseestraße) rund um den Bahnhof Mariazell zur Großbaustelle. Bis voraussichtlich Ende September wird die wichtige Verbindung auf einem rund ein Kilometer langen Abschnitt umfassend erneuert und ausgebaut. Verkehrsteilnehmer müssen in den kommenden Monaten mit halbseitigen Sperren und immer wieder auch mit kurzfristigen Totalsperren rechnen.

Mehr Platz und höhere Sicherheit

Im Zentrum des Projekts steht die Verbreiterung der Straße. Künftig soll die Fahrbahn statt bisher 5,80 Meter auf 6,50 Meter anwachsen. Ziel ist es, den Verkehr flüssiger und sicherer zu gestalten, insbesondere für den Schwerverkehr. Auch der Kreuzungsbereich zur B20 wird neu gestaltet. Dort sollen sich künftig selbst zwei Lkw problemlos begegnen können. Zusätzlich wird eine Querungshilfe für Fußgänger errichtet. „Mit Gesamtkosten in der Höhe von rund 1,6 Millionen Euro […] wird spürbar in die Verkehrssicherheit investiert und bestehende Verbindungen werden aufgewertet“, erklärt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Arbeiten in drei Bauabschnitten

Das Projekt wird in drei Etappen umgesetzt: vom Bereich der B20 bis zum Bahnhof, weiter bis zur Eisenbahnkreuzung und schließlich bis zum Ortsende. Der Großteil der Bauarbeiten erfolgt unter halbseitiger Sperre mit Ampelregelung. Für besonders aufwendige Maßnahmen, etwa die Verstärkung der Fahrbahn oder Asphaltierungsarbeiten, sind jedoch in jedem Abschnitt kurze Totalsperren vorgesehen. Projektleiter Wolfgang Wiesler betont: „Der Großteil der Arbeiten […] wird mit halbseitiger Sperre und Ampelregelung erledigt.“ Für einzelne Bauphasen seien jedoch gezielte Vollsperren notwendig.

Auch Geh- und Radwege werden modernisiert

Neben der Straße wird auch die Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer verbessert. Der bestehende Gehweg wird ausgebaut und künftig als kombinierter Geh- und Radweg nutzbar sein. Zudem werden Beleuchtung und Trinkwasserleitungen erneuert. Die Bauarbeiten bringen kurzfristig Einschränkungen, sollen aber langfristig für deutlich mehr Sicherheit und Komfort sorgen. Für Pendler und Besucher heißt es in den kommenden Monaten jedoch: mehr Zeit einplanen und sich auf wechselnde Verkehrsführungen einstellen.