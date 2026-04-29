66.000 Pools: Wasserknappheit spitzt sich in der Steiermark zu

Zu wenig Regen, sinkende Grundwasserspiegel und tausende Pools: In der Steiermark spitzt sich die Lage rund um die Wasserversorgung zu. Besonders in Teilen des Ennstals und Murtals zeigt sich bereits, wie fragil das System ist.

Der Frühling bringt heuer nicht nur steigende Temperaturen, sondern auch wachsende Sorgen um die Wasserversorgung. In mehreren Regionen des Landes, allen voran im Ennstal und Murtal, liegen die Grundwasserstände deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Verantwortlich dafür ist vor allem der anhaltende Niederschlagsmangel. Experten sprechen davon, dass man sich mancherorts bereits an kritischen Grenzwerten bewegt. Besonders problematisch ist die Kombination aus Trockenheit und gleichzeitig steigender Wasserverbrauch im Alltag.

Ennstal und Murtal besonders betroffen

Die Situation ist regional unterschiedlich, doch gerade im Ennstal und im Murtal zeigt sich die Entwicklung besonders deutlich. Dort liegt der Grundwasserspiegel aktuell auf einem Niveau, das sonst erst deutlich später im Jahr erreicht wird. In einzelnen Gemeinden müssen bereits Maßnahmen gesetzt werden. So wird etwa Wasser zugeliefert, um die Versorgung sicherzustellen. Gleichzeitig wird die Bevölkerung verstärkt dazu aufgerufen, sorgsam mit der Ressource umzugehen.

66.000 Pools verstärken den Druck auf das System

Ein zusätzlicher Faktor ist die stark gestiegene Zahl privater Pools. Rund 66.000 davon gibt es mittlerweile in der Steiermark. In den vergangenen Jahren ist die Zahl deutlich gewachsen und damit auch der Wasserbedarf in den warmen Monaten. Die Befüllung dieser Pools stellt die Versorgungssysteme vor Herausforderungen. Dabei geht es weniger um einzelne Haushalte, sondern um die gleichzeitige Belastung vieler Anlagen. Wenn zu viele Pools gleichzeitig befüllt werden, stoßen Pump- und Speichersysteme rasch an ihre Grenzen. Fachleute betonen, dass nicht die Existenz der Pools das Problem ist, sondern das zeitgleiche Befüllen. Gerade an warmen Wochenenden kann es dadurch zu Engpässen kommen. Auch wird appelliert vor der Befüllung der Pools eine Erlaubnis bei der Gemeinde einzuholen.