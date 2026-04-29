Regen bleibt aus, Warnung bleibt: Steiermark weiterhin zu trocken

Kurzzeitig ein paar Tropfen, doch von Entspannung keine Spur: Auch in der Steiermark bleibt die Lage angespannt. Zwar gab es zuletzt vereinzelte Niederschläge, doch sie reichen bei Weitem nicht aus.

Die Hoffnung auf Entspannung war nur von kurzer Dauer. Zwar sorgten vereinzelte Regenschauer zuletzt für etwas Abkühlung, doch an der grundsätzlichen Situation ändert das wenig. „Die Niederschläge der vergangenen Tage waren viel zu gering, um das bestehende Defizit auszugleichen“, erklärt Meteorologe Christian Pehsl von der Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten.

Frische Nächte, dann kommt die Wärme zurück

Kurzfristig zeigt sich das Wetter noch von seiner wechselhaften Seite. In den kommenden Nächten kann es vor allem in höheren Lagen noch einmal frisch werden, lokal sind sogar leichte Frostwerte möglich. Doch dieser Eindruck täuscht: Bereits in den nächsten Tagen setzt sich wieder stabiles Hochdruckwetter durch. Bis zum Wochenende steigen die Temperaturen deutlich an.

Bis zu 25 Grad am Wochenende

Spätestens am Sonntag wird es vielerorts frühsommerlich warm. Temperaturen von bis zu 25 Grad sind laut Prognose möglich. „Wir sehen eine klare Erwärmungstendenz, begleitet von viel Sonnenschein und kaum Niederschlag“, so Pehsl. Genau das verschärft jedoch die Situation weiter. Denn ohne anhaltenden Regen bleibt das Wasserdefizit bestehen oder wächst sogar weiter an, auch bedeutet dies, dass die Warnung vom Land Steiermark aufrecht bleibt, 5 Minuten hat berichtet. „Die Böden sind ausgetrocknet, die Vegetation ist hoch entzündlich – wir haben es mit einer realen und ernstzunehmenden Gefahr zu tun. Schon ein kleiner Funke kann verheerende Folgen haben“, betont Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer.