Steirischer Traditionsbetrieb vor dem Aus: 64 Jobs betroffen

Für viele kam die Nachricht völlig unerwartet: Ein traditionsreicher Industriebetrieb im Murtal wird mit Ende des Jahres schließen. 64 Mitarbeiter wurden darüber im Rahmen einer Betriebsversammlung informiert. Für sie beginnt nun eine ungewisse Zeit. Die Promotool KG ist seit Jahrzehnten in der Region verwurzelt ist, galt lange als stabiler Arbeitgeber. Umso größer ist die Betroffenheit, sowohl innerhalb der Belegschaft als auch im Umfeld.

Wirtschaftlicher Druck zwingt zur Entscheidung

Hinter dem Aus stehen laut Unternehmensführung vor allem wirtschaftliche Gründe. Trotz bereits gesetzter Maßnahmen, darunter Personalreduktionen in der Vergangenheit, konnte kein nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg mehr erzielt werden. Der Markt habe sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Steigende Kosten, wachsender internationaler Wettbewerb und ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld hätten den Druck weiter erhöht. Vor allem Anbieter aus dem Ausland würden mit deutlich niedrigeren Preisen agieren. Die Entscheidung zur Schließung sei daher das Ergebnis einer längeren Entwicklung und keine kurzfristige Maßnahme, berichten mehrere Medien.

Region reagiert betroffen

Für die Region bedeutet das Aus einen spürbaren Einschnitt. Viele der betroffenen Mitarbeiter sind seit Jahren im Betrieb tätig, einige haben dort ihre Ausbildung absolviert. Entsprechend groß ist die emotionale Belastung. Auch auf kommunaler Ebene sorgt die Entwicklung für Besorgnis. Der Verlust eines Industriebetriebs dieser Größenordnung trifft nicht nur die Beschäftigten selbst, sondern hat auch Auswirkungen auf das wirtschaftliche Umfeld im Murtal. Parallel zur Bekanntgabe wurde das AMS-Frühwarnsystem aktiviert. Ziel ist es, die betroffenen Arbeitnehmer möglichst rasch zu unterstützen und neue Perspektiven zu schaffen. Fachkräfte werden derzeit in vielen Bereichen gesucht, weshalb grundsätzlich Chancen auf eine Wiedereingliederung bestehen. Geplant sind unter anderem Beratungsgespräche und mögliche Weiterbildungsmaßnahmen. Die kommenden Monate werden für die Betroffenen entscheidend sein.