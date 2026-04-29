Ausgesetzt nach Geburt: Wo sind die vier verschwundenen Babykatzen?

Zwei Katzen, ausgesetzt mitten in Graz und eine Geschichte, die betroffen macht. Eine junge Mutterkatze und ihre Tochter wurden gefunden. Doch ihre Babys sind verschwunden. Jetzt läuft ein dringender Aufruf an die Bevölkerung.

In der vergangenen Woche wurden in Liebenau zwei Katzen entdeckt: eine junge Mutter und ihre Tochter. Beide offenbar ausgesetzt, beide in schlechtem Zustand. Doch das eigentliche Drama zeigt sich erst jetzt. Denn die Mutterkatze hat erst vor wenigen Wochen Nachwuchs bekommen. Vier Kitten, die nun ohne sie auskommen müssen.

„Gerade erst geworfen“ und dann zurückgelassen

In der Nacht auf Sonntag ging beim Tierschutzverein Arche Noah eine anonyme Nachricht ein. Darin enthalten: Details, die den Fall noch brisanter machen. Die Mutterkatze soll gerade einmal 22 Monate alt sein, ihre Tochter erst 8 Monate. Vor rund fünf Wochen brachte die Katze vier Junge zur Welt. Die Strapazen sind ihr anzusehen, sie gilt als erschöpft, geschwächt, nicht medizinisch versorgt. Noch dramatischer: Die Katzenbabys sind offenbar nicht bei ihr. Sie müssen nun viel zu früh ohne ihre Mutter aufwachsen.

Verdacht auf verbotene Zucht

Besonders schwer wiegt der Verdacht, dass es sich um sogenannte Qualzucht handelt. Die Tiere gehören zur Rasse Scottish Fold, eine Zuchtform, die in Österreich verboten ist. Der Verdacht: Die Katze könnte mehrfach zur Zucht eingesetzt worden sein. Ohne Rücksicht auf Gesundheit oder Wohlbefinden. Für die Tierschützer ist klar: Es geht längst nicht mehr nur um die beiden gefundenen Tiere. „Wir suchen daher dringend Hinweise, wer diese Katzen gehalten hat oder wo sie herkommen. Jede noch so kleine Information kann helfen!“

Wo sind die Kitten?

Die größte Sorge gilt jetzt den verschwundenen Jungtieren. Ohne Mutter sind sie besonders gefährdet. Jede Stunde zählt. Deshalb richtet sich ein dringender Appell an die Bevölkerung: Wer hat in den letzten Wochen Katzen oder Kitten übernommen? Wer hat eine Anzeige gesehen oder kennt jemanden, der Tiere aus einer Zucht im Raum Graz oder Umgebung bekommen hat?