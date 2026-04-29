NEOS starten neue Petition: „Fixplatzgarantie für Kinderbetreuung“

Absagen, Wartelisten und große Unsicherheit: Für viele Familien in Graz spitzt sich laut der NEOS die Situation rund um Kindergarten- und Krippenplätze dramatisch zu. NEOS-Spitzenkandidat Philipp Pointer startet nun eine Petition.

Für zahlreiche Eltern entscheidet sich aktuell eine zentrale Frage: Wer bekommt im Herbst einen Betreuungsplatz und wer nicht? Die Antwort fällt für viele ernüchternd aus: 758 Kinder haben bereits eine Absage erhalten, 1.237 warten weiterhin auf einen Platz. Laut den NEOS bedeutet die für betroffene Familien enorme Unsicherheiten. „Für tausende Familien entscheidet sich gerade, ob sie im Herbst arbeiten gehen können oder nicht“, betont NEOS-Klubobmann Niko Swatek. Planungssicherheit fehlt und „genau das bringt viele Eltern an ihre Grenzen“.

Graz besonders betroffen

Besonders angespannt ist die Lage in der Landeshauptstadt, so die NEOS. Laut aktuellen Berechnungen fehlen in Graz rund 6.000 Betreuungsplätze, um den Bedarf vollständig zu decken. Vor allem für Kinder unter drei Jahren sei die Situation schwierig. Nur etwa jedes dritte Kind würde derzeit einen Krippenplatz bekommen. Für viele Familien ist das kaum vereinbar mit Beruf und Alltag. NEOS-Spitzenkandidat Philipp Pointner spricht von einem massiven Problem: „Wenn Graz in diesem Tempo weitermacht, dauert es 50 bis 60 Jahre, bis der notwendige Vollausbau erreicht ist.“

Petition soll Druck erhöhen

Vor diesem Hintergrund starten die NEOS nun eine Petition. Ziel ist eine sogenannte Fixplatzgarantie, also ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem zweiten Lebensjahr. Unterstützung kommt auch aus der Praxis. Elementarpädagogin Carolin Mölzer schildert die Situation aus dem Alltag: „Wenn Graz eine moderne, familienfreundliche und gerechte Stadt sein will, braucht es den politischen Mut, endlich jedem Kind einen Platz zu ermöglichen.“ Sie betont, dass der Druck in den Einrichtungen weiter steigt und die frühkindliche Bildung entscheidend für die Entwicklung ist.