Tag fünf des Waldbrandes in Eisbach-Rein: „Keine Entspannung in Sicht“

Seit Tagen kämpfen Hunderte Einsatzkräfte gegen die Flammen, doch eine Entwarnung ist nicht in Sicht. Auch am fünften Tag hält der Waldbrand in Eisbach-Rein die Region in Atem. Trotz leichter Wetteränderung bleibt die Lage gleich.

Der Großbrand nördlich von Graz entwickelt sich zu einem der forderndsten Einsätze der letzten Jahre. Auch am fünften Tag nach Ausbruch stehen die Zeichen weiterhin auf Alarm, 5 Minuten hat berichtet. Rund 70 Hektar Fläche sind betroffen, ein „Brand aus“ ist derzeit nicht absehbar.

230 Kräfte und Hubschrauber im Dauereinsatz

Seit den frühen Morgenstunden kämpfen erneut rund 230 Feuerwehrkräfte gegen die Glutnester. Unterstützt werden sie von vier Hubschraubern, die im Minutentakt Löschwasser in das schwer zugängliche Gelände bringen. Der Einsatz ist logistisch extrem anspruchsvoll. Immer wieder müssen abgelegene Brandherde lokalisiert und gezielt bekämpft werden. Besonders das steile Gelände erschwert die Arbeiten zusätzlich. Das größte Problem bleibt unsichtbar: Glutnester im Boden. Selbst dort, wo die Flammen bereits gelöscht schienen, kommt es immer wieder zu neuen Brandherden, bestätigt Herbert Buchgrabner im Gespräch mit 5 Minuten. Trockene Wurzeln und Waldböden wirken dabei wie Brandbeschleuniger. Die Folge: Der Einsatz zieht sich weiter in die Länge, jede vermeintliche Entspannung bleibt trügerisch.

Trockenheit verschärft die Lage

Hinzu kommt die anhaltende Trockenheit in der Steiermark. Der erwartete Regen brachte kaum Entlastung, 5 Minuten hat berichtet. Die Böden bleiben ausgetrocknet, die Vegetation leicht entzündlich. Damit steigt das Risiko, dass sich das Feuer erneut ausbreitet, trotz des massiven Einsatzes. Auch am fünften Tag zeigt sich: Der Kampf gegen den Waldbrand ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Einsatzkräfte arbeiten rund um die Uhr, doch eine rasche Beruhigung der Lage ist derzeit nicht in Sicht. Die nächsten Tage werden entscheidend sein.