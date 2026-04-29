Tierhaltung im Visier: Anzeige gegen Betrieb in der Steiermark

Ein neuer Fall sorgt für Diskussionen rund um Tierhaltung in der Steiermark. Der Verein gegen Tierfabrik, kurz VGT, hat Anzeige gegen einen steirischen Betrieb eingebracht. Im Zentrum stehen gesetzliche Vorgaben.

Der "Liegebereich" soll ausreichend Platz bieten, sauber sein und den Bedürfnissen der Tiere entsprechen. Nach Ansicht der Tierschutzorganisation sei genau das in dem betroffenen Betrieb nicht gegeben.

Der "Liegebereich" soll ausreichend Platz bieten, sauber sein und den Bedürfnissen der Tiere entsprechen. Nach Ansicht der Tierschutzorganisation sei genau das in dem betroffenen Betrieb nicht gegeben.

Ein Schweinebetrieb in der Südoststeiermark steht im Fokus von Ermittlungen. Der VGT hat Anzeige erstattet und wirft dem Betrieb vor, zentrale Vorgaben der Tierhaltungsverordnung nicht einzuhalten. Konkret geht es um die Bedingungen, unter denen die Tiere gehalten werden, insbesondere um den Liegebereich.

Vorwurf: Gesetzliche Vorgaben nicht erfüllt

Seit 2022 schreibt die geltende Verordnung vor, dass Schweinen ein „physisch angenehmer Liegebereich“ zur Verfügung stehen muss. Dieser soll ausreichend Platz bieten, sauber sein und den Bedürfnissen der Tiere entsprechen. Nach Ansicht der Tierschutzorganisation sei genau das in dem betroffenen Betrieb nicht gegeben. Kritisiert wird, dass die Tiere auf einem bestimmten Bodensystem gehalten werden, das diese Anforderungen nicht erfüllen soll. „Buchten müssen so gebaut sein, dass die Schweine Zugang zu einem physisch angenehmen Liegebereich haben“, heißt es in der entsprechenden Verordnung.

Debatte um neue Regelungen

Der Fall fällt in eine Phase, in der die gesetzlichen Vorgaben zur Schweinehaltung ohnehin intensiv diskutiert werden. Änderungen auf Bundesebene haben zuletzt für Kritik gesorgt, insbesondere im Zusammenhang mit Bodensystemen in der Tierhaltung. Aus Sicht der Tierschützer zeigt der aktuelle Fall, dass bestehende Regelungen konsequent umgesetzt werden müssten. Mit der Anzeige liegt der Fall nun bei den zuständigen Behörden. Diese werden prüfen, ob die Vorwürfe zutreffen und ob gesetzliche Bestimmungen verletzt wurden. Bis zu einer Entscheidung gilt für den Betrieb die Unschuldsvermutung.