Duftkerze löst Schlafzimmerbrand aus: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In der Südsteiermark ist es am Mittwoch zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Auslöser dürfte eine Duftkerze gewesen sein. Was genau passiert ist und wie groß der Schaden ist.

Gegen 8.10 Uhr bemerkte ein Nachbar Rauch, der aus einem Wohnhaus drang. Er reagierte sofort und verständigte die Einsatzkräfte. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, wie weit sich das Feuer bereits ausgebreitet hatte. Als die Feuerwehr eintraf, bestätigte sich die Befürchtung: Im Schlafzimmer hatte sich ein Brand entwickelt, dichter Rauch zog durch das Gebäude.

Feuer breitet sich im Raum aus

Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine entzündete Duftkerze den Brand ausgelöst haben. Innerhalb kurzer Zeit griffen die Flammen auf Möbelstücke und andere Einrichtungsgegenstände über. Die Rauchentwicklung war erheblich. Glücklicherweise befand sich die 68-jährige Bewohnerin zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Dadurch blieb der Vorfall ohne Personenschaden. Insgesamt standen 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Mit gezielten Löschmaßnahmen gelang es, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern. Auch das Österreichische Rote Kreuz wurde alarmiert und war vor Ort in Bereitschaft, musste jedoch nicht eingreifen. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch einige Zeit an, um sicherzustellen, dass keine Glutnester zurückbleiben.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich. Nach ersten Schätzungen beläuft er sich auf etwa 10.000 bis 20.000 Euro. Vor allem das Schlafzimmer wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Ein Bezirksbrandermittler der Polizei führte noch vor Ort Untersuchungen durch, um die genaue Ursache zu klären.