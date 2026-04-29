Steirischer Wasserfall gesperrt: Naturjuwel für Jahre unzugänglich

Ein Ort, der für viele als eines der schönsten Ausflugsziele der Steiermark gilt, ist plötzlich nicht mehr erreichbar: Der Günster Wasserfall bleibt nach massiven Sturmschäden gesperrt. Für die Region ein harter Einschnitt.

Wer in den vergangenen Jahren zum Günster Wasserfall gewandert ist, kennt das Gefühl: tosendes Wasser, steile Felsen, ein Naturerlebnis, das in Erinnerung bleibt. Doch genau dieses Bild ist derzeit Geschichte. Nach einem heftigen Sturm vor Ostern ist das Gebiet rund um den Wasserfall schwer beschädigt und auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Zerstörung mitten im Naturjuwel

Die Schäden sind enorm. Orkanartige Böen mit bis zu 100 km/h haben ganze Baumgruppen umgerissen. Wurzeln wurden aus dem Boden gerissen, tonnenschwere Stämme liegen quer in der Schlucht. Besonders betroffen sind die Steige, Brücken und Wege, die Besucher bisher sicher bis zum Wasserfall geführt haben. Viele davon sind zerstört oder unpassierbar. „Es schaut sehr dramatisch aus“, schildert Bürgermeister Gerhard Stolz die Lage nach einem Lokalaugenschein, so aus einem Bericht des ORF. Schon nach wenigen Metern sei ein Weiterkommen kaum möglich gewesen.

Gefahr zu groß: Sperre unvermeidlich

Eine rasche Öffnung ist ausgeschlossen. Zu instabil ist das Gelände, zu groß die Gefahr durch lockeres Gestein und umgestürzte Bäume. Selbst eine provisorische Lösung wurde verworfen. Die Sicherheit der Besucher habe oberste Priorität und die könne derzeit nicht gewährleistet werden. Die Konsequenz: Der Wasserfall bleibt gesperrt. Und das wohl länger als zunächst gedacht. Nach ersten Einschätzungen könnte es bis zu zwei Jahre dauern, bis das Gebiet wieder zugänglich ist, wenn überhaupt. Allein die Kosten für die Wiederherstellung werden auf 200.000 bis 250.000 Euro geschätzt. Hinzu kommt die schwierige Lage im steilen Gelände. Viele Arbeiten können nur mit Seilen und unter Einsatz der Bergrettung durchgeführt werden.

Schmerzlicher Verlust für Region und Besucher

Für die Region ist die Sperre ein herber Rückschlag. Der Günster Wasserfall zählt zu den bekanntesten Naturzielen der Steiermark. Spätestens seit seiner Nominierung bei „9 Plätze – 9 Schätze“ hat er zahlreiche Besucher angezogen.