Spritpreisbremse endet: Steiermark fordert jetzt neue Maßnahmen

Mit morgen fällt die staatliche Entlastung an den Tankstellen weg. Für viele Autofahrer bedeutet das u.a. wieder höhere Kosten. Während die Regierung noch über Lösungen verhandelt, wächst die Kritik, vor allem aus der Steiermark.

Die Spritpreisbremse in Österreich läuft aus und damit auch die Entlastung von zehn Cent pro Liter. Was danach kommt, ist derzeit noch unklar. Innerhalb der Bundesregierung wird weiter verhandelt, konkrete Maßnahmen sind jedoch noch nicht beschlossen. Für viele Pendler ist die Situation angespannt. Steigende Lebenshaltungskosten und hohe Mobilitätsausgaben treffen besonders jene, die täglich auf das Auto angewiesen sind.

Regierung verweist auf Wirkung der Maßnahme

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) sieht die bisherige Regelung grundsätzlich positiv. „Man sieht rückwirkend, dass diese Spritpreisbremse gewirkt hat, gerade im Vergleich zu anderen Ländern ohne entsprechende Maßnahmen“, betont sie gegenüber mehreren Medien. Gleichzeitig bestätigt sie, dass derzeit intensiv über mögliche Nachfolgemodelle diskutiert wird. Welche Form diese annehmen könnten, ist offen.

Pendler üben scharfe Kritik

Ganz anders fällt die Bewertung bei Interessenvertretungen aus. Walter Semlitsch, Obmann der steirischen Pendlerinitiative, hält die Maßnahme für unzureichend: „Das war von Anfang an ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Besonders betroffen seien Familien, Teilzeitkräfte und Alleinerziehende. Für viele sei das Auto unverzichtbar, etwa um Kinder zur Betreuung zu bringen oder den Arbeitsplatz zu erreichen. Semlitsch fordert deutlich stärkere Entlastungen und spricht sich für spürbar niedrigere Spritpreise aus. Die Kosten für den Arbeitsweg seien für viele Menschen inzwischen zu hoch geworden. Als mögliche Alternative wird auf Bundesebene eine sogenannte „Preisruntergarantie“ diskutiert. Ziel wäre es, sinkende Ölpreise schneller an die Konsumenten weiterzugeben.