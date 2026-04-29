17 Erdumrundungen täglich: So viel gehen Steirer zu Fuß

Insgesamt legen die Steirer täglich 690.000 Kilometer zu Fuß zurück. Das bringt einige Vorteile mit sich, unter anderem für die Gesundheit und fürs Bankkonto.

Es sind etwa 15 Prozent ihrer Alltagswege, die komplett zu Fuß bewältigt werden, und dabei kommt pro Tag eine Summe von etwa 690.000 Kilometern zusammen. Das entspricht laut der Mobilitätsorganisation VCÖ einer Distanz von 17-mal um die Erde. „Gehen ist die gesündeste, kostengünstigste, energiesparendste und umweltfreundlichste Mobilität. Doch in der Verkehrsplanung wird das Gehen oft vernachlässigt“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest.

Probleme für Fußgänger in der Steiermark

Zu schmale Gehsteige, unübersichtliche Straßenübergänge, zu kurze Grünphasen bei Fußgängerampeln oder zu hohes Tempo des Straßenverkehrs sind einige Punkte, die Fußgängern das Leben schwer machen. Insbesondere für ältere Menschen sind längere Grün- und kürzere Rotphasen bei Fußgängerampeln sehr wichtig, betont der VCÖ. Gemeinden und Städte könnten laut der Organisation mit einer fußgängerfreundlichen Verkehrsplanung die Nahversorgung stärken und ihre Ortszentren beleben.

Wieso ist zu Fuß gehen so gesund?

Das Gehen hat aber einen großen Vorteil: Wer häufig Alltagswege zu Fuß geht, kommt auf eine regelmäßige Portion gesunder Bewegung und tut damit der eigenen Gesundheit Gutes. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck wird gesenkt, Muskeln und Gelenke werden gestärkt, das Gesundheitssystem wird entlastet, weist der VCÖ auf die Gesundheitsvorteile hin.

Haltestellen sicher zu Fuß erreichen

Vor allem würden viele Bus- und Bahn-Fahrgäste zu Fuß zum Bahnhof oder zur Bushaltestelle gehen. „Es ist wichtig, dass die Haltestellen gut und sicher zu Fuß erreichbar sind. Wer Haltestellen kennt, wo Straßenübergänge nicht sicher sind, ein Gehsteig fehlt oder es andere Mängel gibt, kann diese jetzt noch bis einschließlich 30. April auf der VCÖ-Website unter https://maps.vcoe.at/ melden. Wir sammeln die Einträge und leiten sie an die zuständigen Stellen weiter“, erklärt Schenk.

Große Unterschiede bei den steirischen Fußgängern

Besonders interessant ist auch, dass Frauen deutlich mehr als Männer gehen. Frauen legen nämlich 17 Prozent ihrer Alltagswege zu Fuß zurück, Männer hingegen nur 13 Prozent, wie der VCÖ auf Daten der Mobilitätserhebung des Landes Steiermark hinweist. Die fleißigsten Fußgänger sind dabei Kinder und Senioren. Die 6- bis 10-Jährigen legen 27 Prozent ihrer Alltagswege zur Gänze zu Fuß zurück, die Generation 65 Plus 21 Prozent und die 11- bis 15-Jährigen 16 Prozent. Auch regional gibt es Unterschiede. In Graz werden 22 Prozent der Alltagswege von der Bevölkerung zu Fuß gegangen. Bei den Regionen liegt die Region Leoben-Bruck an der Mur mit 19 Prozent an der Spitze, vor der Region Liezen-Murtal-Murau mit 18 Prozent.

So kannst du Sprit sparen

Mit 24 Prozent ist das Gehen in der Freizeit am höchsten. Dann folgen Schul- und Ausbildungswege mit 18 Prozent sowie Einkäufe und private Erledigungen mit 16 Prozent. Im Durchschnitt ist ein Fußweg 1,4 Kilometer lang. Zwölf Prozent der Strecken von weniger als einem Kilometer werden mit dem Auto gefahren. „Gerade auf dem ersten Kilometer ist der Spritverbrauch sehr hoch. Wer Kurzstrecken zu Fuß statt mit dem Auto zurücklegt, spart viel Sprit und tut durch die Bewegung der eigenen Gesundheit Gutes“, erinnert VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.