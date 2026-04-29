Ärztin hört auf: Edelschrott verliert Hausarztpraxis

Wer bisher die Ordination der Allgemeinmedizinerin Christine Christof in Edelschrott (Bezirk Voitsberg, Steiermark) besucht hat, muss sich bald eine neue Hausärztin suchen, denn die Praxis wird mit 1. Mai 2026 dauerhaft geschlossen. Die Ärztekammer und auch alle Kassen sollen bereits informiert worden sein, um schnellstmöglich eine Nachfolge zu finden. „Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, welches Sie mir geschenkt haben, und wünsche Ihnen alles Gute“, so die Ärztin.

Gemeinde setzt soich für Versorgung ein

Auch seitens der Gemeinde werden bereits Schritte gesetzt, um die Nachfolge schnell zu klären und die ärztliche Versorgung sicherzustellen. Darüber informiert die Gemeinde in einer Bürgerinformation. Es wird darauf hingewiesen, dass die Praxen der Heilmasseurin Evelyne Kollegger sowie des Physiotherapeuten und Chiropraktikers Uwe Schweiger unverändert in den gleichen Räumlichkeiten bleiben.