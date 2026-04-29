Tierheim Adamhof: Ausbau bringt mehr Platz für Tiere

Das Tierheim Adamhof ist unter anderem die erste Anlaufstelle für behördlich verwahrte Tiere. In der Vergangenheit ist es aber aus allen Nähten geplatzt. Jetzt soll es erweitert werden und Vorteile für Mensch und Tier bringen.

Am Mittwoch wurde offiziell der Spatenstich für die Erweiterung des Tierheims Adamhof in Straß (Bezirk Leibnitz) gesetzt. In den vergangenen Jahren lag die Auslastung des Tierheims sowohl bei Hunden als auch bei Katzen deutlich über 100 Prozent. Deswegen sollen die Kapazitäten erweitert werden. So soll etwa der Platz für behördlich verwahrte Hunde von neun auf zwölf erhöht werden. Außerdem soll eine eigene Quarantänestation für Katzen außerhalb des bestehenden Gebäudes entstehen. „Diese ermöglicht künftig eine tierschutzkonforme Unterbringung ansteckender Tiere und reduziert gleichzeitig die bisher hohen Kosten für externe Unterbringung in Tierkliniken“, heißt es in der Aussendung des Landes.

Mehr Sicherheit für die Mitarbeiter

Die Investition kostet etwa 195.000 Euro, wobei das Land Steiermark eine Förderung in Höhe von 61.000 Euro bereitstellt. Neben der Verbesserung der Unterbringung steht auch die Sicherheit der Mitarbeiter im Mittelpunkt der Baumaßnahmen. Derzeit erfordert der direkte Zugang zu den Zwingern ein erhöhtes Risiko, insbesondere bei neu aufgenommenen oder noch nicht einschätzbaren Hunden. Künftig soll ein modernes Schiebesystem dafür sorgen, dass Tiere zunächst stressfrei ankommen können, ohne dass Mitarbeiter unmittelbaren Kontakt aufnehmen müssen. „Ich freue mich, dass wir mit diesem Ausbau einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Qualität der Infrastruktur unserer steirischen Tierheime setzen. Damit schaffen wir nicht nur bessere Bedingungen für die Tiere, sondern auch mehr Sicherheit und Entlastung für die engagierten Mitarbeiter vor Ort“, so Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).

Tierheim Adamhof bekommt neue Austattung

Zusätzlich werden alle Boxen mit Hundeklappen ausgestattet, sodass die Tiere selbstständig zwischen Innen- und Außenbereich wechseln können. Dies schafft mehr Rückzugsmöglichkeiten und verbessert die Ruhephasen für die Hunde deutlich. Auch im Quarantänebereich wird nachgerüstet. Zwei bestehende Ausläufe werden saniert und so adaptiert, dass künftig jeder Quarantänezwinger über einen eigenen Auslauf verfügt. Das ist ein wichtiger Schritt im Umgang mit ansteckenden Erkrankungen. Ergänzend sollen hinter dem Gebäude neue Freiflächen entstehen, die insbesondere für Langzeittiere sowie für säugende Hündinnen genutzt werden können. Ein eigener Container für Streunerkatzen ermöglicht zudem eine stressarme Erholungsphase nach Kastrationen. „Wir sind stolz, dass dieser wichtige Schritt für die Tiere endlich in die Umsetzung geht! Unsere Arbeit für die Tiere geht natürlich weiter, aber der Umbau unseres Tierheims gibt uns neue Kraft, um weiter im Tierschutz stark zu sein! Die Umsetzung dieses Traums zeigt uns auch, dass es sich stets lohnt für die Tiere zu kämpfen”, so Antonia Schöllauf, Obfrau des Tierschutzvereins Leibnitz.