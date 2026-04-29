Sankt Barbara im Mürztal: Hausmesse zeigt neue Technologien

Am 7. Mai findet die Hausmesse am Firmengelände der Hydrosnow GmbH statt. Dabei erhalten Besucher Einblicke in verschiedene Themen der Industrie.

Am 7. Mai findet in Sank Barbara im Mürztal die Hydroshow statt.

Am 7. Mai findet in Sank Barbara im Mürztal die Hydroshow statt.

Am Donnerstag, dem 7. Mai, von 10 bis 17 Uhr trifft Industrie auf Praxis bei der Hausmesse „Hydroshow“ auf dem Firmengelände in Sankt Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark). Gemeinsam mit mehreren Industriepartnern erhalten Besucher und Medien Einblicke in aktuelle Technologien, Anwendungen und Lösungen aus den Bereichen Anlagenbau, Automation und industrielle Versorgungssysteme.

Austeller bei der Hausmesse in Sankt Barbara im Mürztal

Zu den Ausstellern zählen Siemens, Rittal, Xylem, CompAir, Vonblon und Danfoss. Präsentiert werden Produkte, Neuheiten sowie konkrete Anwendungslösungen, ergänzt durch Demonstrationen und Fachinformationen direkt vor Ort. Die Veranstaltung bietet insbesondere Fachbesuchern die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren und mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen persönlich auszutauschen. Neben technischen Einblicken steht auch das Netzwerken zwischen Unternehmen und Interessierten im Fokus.

Wichtige Infos im Überblick Was? Hydroshow 2026

Wann? Donnerstag, 7. Mai 2026, 10–17: Uhr

Wo? Gelände der Hydrosnow GmbH, Auweg 8, 8662 Sankt Barbara im Mürztal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.04.2026 um 17:06 Uhr aktualisiert