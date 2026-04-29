Autofahrerin will losfahren – Pensionistin (89) stürzt aus Fahrzeug

Am Mittwochnachmittag wurde die Polizei zu einem Unfall in Öblarn (Bezirk Liezen, Steiermark) gerufen. Eine 78-Jährige wollte eine Bekannte mit dem Auto abholen. Die 89-Jährige wollte auf der Rückbank Platz nehmen. „Die 78-Jährige dürfte angenommen haben, dass sich ihre Mitfahrerin bereits vollständig im Fahrzeug befand, und setzte das Fahrzeug in Bewegung“, erklärt die Polizei. Da sich die Pensionistin jedoch noch nicht vollständig im Auto befand, stürzte sie raus. Sie wurde dabei vom Hinterrad des Fahrzeugs erfasst und im Bereich des Beins verletzt. Anschließend wurde sie ins Krankenhaus geflogen.