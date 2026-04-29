Zwei auf einen Streich: Zwei Raser mit über 200 km/h auf A2 gestoppt

Innerhalb von wenigen Stunden konnte die Polizei gleich zwei Raser auf der A2 aus dem Verkehr ziehen. Beide waren mit einer ähnlichen Geschwindigkeit unterwegs und sind den Führerschein erst einmal los.

Am Mittwoch führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der A2 in Fahrtrichtung Graz durch. Gegen 11.23 Uhr wurde ein 38-jähriger Motorradlenker aus Serbien, der mit einem Beifahrer unterwegs war, mit 203 km/h bei erlaubten 130 km/h gemessen. Der Mann wurde angehalten und der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld angezeigt. Wenige Stunden später, gegen 17.02 Uhr, wurde in derselben Fahrtrichtung ein 22-jähriger Autofahrer aus Slowenien mit 202 km/h bei erlaubten 130 km/h gemessen. Auch ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Oberwart angezeigt.