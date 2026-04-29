Wetter am Donnerstag: Frostiger Start, dann bis zu 15 Grad

Der Donnerstag wird für die Steirer wieder sehr sonnig. Nach einem frostigen Start in den Tag erreichen die Temperaturen bis zu 15 Grad.

„Unter Hochdruckeinfluss wird es am Donnerstag wieder sehr sonnig. Meist ist der Himmel wolkenlos, dazu weht mäßiger Wind aus Nordost“ weiß die GeoSphere Austria. In der Früh ist es in vielen Tälern frostig und im Vorland ist Bodenfrost nicht ausgeschlossen. In der Früh hat es minus 4 bis 3 Grad, später steigen die Temperaturen auf maximal 11 bis 15 Grad.