Noch nie dagewesen: Justizwache in Graz und Leoben ruft zum Streik auf

Die Justizwache in der Steiermark steht vor einem historischen Schritt: Erstmals wird zu Streikmaßnahmen aufgerufen. Grund ist massiver Personalmangel, der Sicherheit und Alltag in steirischen Gefängnissen belastet.

In den steirischen Justizanstalten spitzt sich die Situation zu. Die Justizwache-Gewerkschaft hat erstmals zu Streikmaßnahmen aufgerufen, ein Schritt, der die angespannte Lage hinter Gefängnismauern sichtbar macht. Seit Jahren kämpfen die Haftanstalten mit zu wenig Personal. Laut Gewerkschaft habe sich die Situation über einen langen Zeitraum zugespitzt, ohne dass ausreichend reagiert wurde. „Der Ruf nach Personal ist leider verhallt“, sagt der Vorsitzende der Justizwache-Gewerkschaft, Stefan Jud in einem Bericht des ORF. Demnach habe es seit mehr als sieben Jahren keine nennenswerte Aufstockung der Planstellen gegeben, trotz steigender Anforderungen im Alltag der Justizanstalten.

Sicherheit zunehmend unter Druck

Die Folgen sind laut Gewerkschaft deutlich spürbar. Weniger Personal bedeutet weniger Betreuung und eingeschränkte Abläufe im Haftalltag. Verkürzte Aufschlusszeiten und geringere Präsenz führen zu wachsender Anspannung unter den Insassen. Die Konsequenz: Die Zahl an Konflikten steigt. Auch das Risiko von Übergriffen, sowohl zwischen Häftlingen als auch gegenüber Justizwachebeamten, nimmt zu.

Graz besonders betroffen

Ein Schwerpunkt der Probleme liegt in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Dort ist die Belastung laut Gewerkschaft besonders hoch. Ein Großteil der geforderten neuen Stellen soll deshalb genau dort eingesetzt werden. Insgesamt fordert die Gewerkschaft die Schaffung von 100 zusätzlichen Planstellen. Rund die Hälfte davon soll auf Graz entfallen, der Rest auf andere Standorte wie Leoben. Am Donnerstag sollen in Graz und Leoben Dienststellenversammlungen stattfinden. Sie gelten als erster Schritt in Richtung möglicher Arbeitskampfmaßnahmen.

Aufruf zeigt die Dringlichkeit

Dass es überhaupt so weit kommt, ist ungewöhnlich: Streikaufrufe im Bereich der Justizwache sind selten und unterstreichen die Dringlichkeit der Situation. Mit dem Schritt will die Gewerkschaft den Druck auf die Verantwortlichen erhöhen. Ziel ist es, rasch zusätzliche Kräfte zu bekommen, um die Sicherheit und den geregelten Ablauf in den Haftanstalten wieder zu gewährleisten. Die kommenden Tage könnten entscheidend sein: Ob es tatsächlich zu weiteren Maßnahmen kommt, hängt auch davon ab, wie die Politik auf die Forderungen reagiert.