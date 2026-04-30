Nach Millionenpleite in der Steiermark: Nächste Kilger-Firma vor dem Aus

Die Insolvenzwelle rund um die Kilger-Gruppe reißt nicht ab. Nach Schulden in Millionenhöhe folgt nun die nächste Pleite: Eine Wildtierzucht-Firma in Leibnitz steht vor der Schließung. Hintergründe zeigen die wachsende Krise.

Die wirtschaftliche Schieflage rund um die Kilger-Gruppe zieht immer weitere Kreise. Nachdem zuletzt Schulden in Höhe von mehr als 80 Millionen Euro bekannt wurden, 5 Minuten hat berichtet, ist nun das nächste Unternehmen betroffen. Die DK Wildtierzucht GmbH & Co KG mit Sitz in Leibnitz hat Konkurs angemeldet. Die neue Pleite ist Teil einer ganzen Reihe von Verfahren innerhalb des Firmenverbunds. In den vergangenen Wochen gerieten mehrere Betriebe, vom Weinbau bis zur Gastronomie, unter Druck. Nun trifft es auch einen landwirtschaftlichen Betrieb, der auf die Zucht und Vermarktung von Edelwild spezialisiert war. Mit der Eröffnung des Konkursverfahrens wird in Kürze gerechnet. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant, der Betrieb soll liquidiert werden.

Schulden im sechsstelligen Bereich: Millionen intern

Die Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich laut ersten Angaben auf rund 160.000 Euro. Hinzu kommen jedoch interne Schulden innerhalb der Kilger-Gruppe in Höhe von etwa zwei Millionen Euro. Dem gegenüber steht ein vergleichsweise geringes Vermögen: Liegenschaft, Tierbestand und Betriebsausstattung werden zusammen auf rund 156.700 Euro geschätzt, allerdings zu Liquidationswerten.

Ursachen: Nachfrageeinbruch und hohe Kosten

Die Gründe für die Insolvenz sind vielfältig. Besonders ins Gewicht fällt die schwache Entwicklung im Gastronomiebereich, der für den Absatz entscheidend war. Die Nachfrage blieb hinter den Erwartungen zurück. Zusätzlich belasteten steigende Kosten für Energie, Personal und Futtermittel das Unternehmen. Auch Investitionen in ein nicht realisiertes Fischzuchtprojekt sorgten für finanzielle Verluste. Ein weiterer Rückschlag: Krankheiten im Tierbestand, darunter die Blauzungenkrankheit, die zu zusätzlichen Einbußen führte. Im Unternehmen waren zuletzt zwei Mitarbeiter beschäftigt. Insgesamt sind 19 Gläubiger außerhalb der Unternehmensgruppe betroffen.

Teil einer größeren Krise

Die Insolvenz zeigt einmal mehr, wie angespannt die Lage im gesamten Kilger-Verbund ist. Die enge wirtschaftliche Verflechtung der Betriebe führt dazu, dass Schwierigkeiten einzelner Unternehmen rasch auf andere Bereiche übergreifen. Die jüngsten Entwicklungen verdeutlichen, dass die Krise längst nicht abgeschlossen ist. Während in anderen Teilen der Gruppe noch nach Lösungen gesucht wird, kommt es hier bereits zur endgültigen Schließung. Für die Südsteiermark ist die Situation von besonderer Bedeutung. Die Kilger-Gruppe war über Jahre hinweg ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in den Bereichen Landwirtschaft, Tourismus und Gastronomie.