Cobra- und Polizeieinsatz in Kalsdorf: Einbruch im Baristas

Ein Einsatz hat am Mittwoch für Unruhe in Kalsdorf bei Graz gesorgt. Mehrere Leser meldeten sich bei 5 Minuten und berichteten von einem größeren Polizeiaufgebot, auch die Spezialeinheit Cobra soll vor Ort gewesen sein. Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt die Polizei: Am 29. April kam es tatsächlich zu einem Einsatz im Barista´ s in Kalsdorf. Nähere Details zu Ablauf und möglichen Tätern wurden vorerst nicht bekannt gegeben.

Großeinsatz sorgt für Aufmerksamkeit

Der Einsatz blieb in der Region nicht unbemerkt. Augenzeugen berichteten von verstärkter Polizeipräsenz. Dass auch die Cobra im Einsatz gewesen sein soll, unterstreicht die Brisanz der Situation. Die Polizei hält sich aktuell noch bedeckt. Klar ist jedoch: Die Ermittlungen sind im Gange und werden mit Nachdruck geführt. Ob es bereits Verdächtige gibt oder ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch offen. Warum es zu dem Einbruch kam und ob ein Zusammenhang mit anderen Vorfällen besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Behörden bitten um Verständnis, dass aktuell keine weiteren Details veröffentlicht werden können. Sobald neue Informationen vorliegen, wird berichtet.