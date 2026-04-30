Vierjähriger mit Diabetes: Jakob darf endlich in den in den Kindergarten

Nach monatelangem Streit um fehlende Betreuung für ein Kind mit Diabetes in der Steiermark gibt es nun ein Urteil: Ein Vierjähriger erhält eine 1:1-Betreuung im Kindergarten. Der Fall könnte weitreichende Folgen haben.

Der Fall hatte für viel Diskussion gesorgt: Ein kleines Kind mit Typ-1-Diabetes, fehlende Unterstützung im Kindergarten und die Frage, wer Verantwortung trägt, 5 Minuten hat berichtet. Nun gibt es eine Entscheidung und sie bringt nicht nur einer Familie Erleichterung. Über Monate hinweg kämpften die Eltern des 4-jährigen Jakob aus der Steiermark darum, dass ihr Sohn im Kindergarten die notwendige Betreuung erhält. Jetzt hat das Landesverwaltungsgericht entschieden: Jakob hat Anspruch auf eine persönliche Assistenz. Ab 1. Mai wird ihm eine 1:1-Betreuung im Ausmaß von 30 Wochenstunden zur Seite gestellt, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Für den Buben bedeutet das vor allem eines: Er kann den Kindergarten besuchen wie andere Kinder auch.

Gericht widerspricht Behörden klar

Die zuständige Behörde hatte den Antrag zunächst abgelehnt. Begründung: Diabetes sei eine chronische, „beeinflussbare“ Erkrankung und keine Behinderung im rechtlichen Sinn. Das Gericht sieht das anders, deutlich. In seiner Entscheidung spricht es von einer „verpönten Ungleichbehandlung“ und stellt klar, dass die Erkrankung sehr wohl als Behinderung zu werten ist. Damit wird auch festgehalten: Kinder mit Typ-1-Diabetes haben Anspruch auf Unterstützung, wenn sie diese im Alltag benötigen.

Alltag mit Diabetes: ständige Kontrolle nötig

Für Jakob und seine Familie bedeutet die Erkrankung einen durchgehend strukturierten Alltag. Der 4-Jährige trägt eine Insulinpumpe, sein Blutzucker wird laufend überwacht. Jede Mahlzeit, jede Bewegung kann Auswirkungen auf seine Werte haben. Im Kindergarten ist eine permanente Betreuung notwendig. Pädagoginnen allein können diese Aufgabe im Gruppenalltag nicht leisten. Das Urteil hat über den Einzelfall hinaus Bedeutung. In der Steiermark sind rund 40 Kinder im Kindergartenalter von Typ-1-Diabetes betroffen. Für sie könnte die Entscheidung nun als Grundlage dienen. Die Eltern sehen darin einen wichtigen Schritt: Es gehe nicht nur um ihren Sohn, sondern um grundsätzliche Fairness im System. Der Weg bis zum Urteil war lang und aufwendig. Die Familie brachte zahlreiche Unterlagen ein, darunter mehrere medizinische Gutachten. Insgesamt entstanden Kosten in Höhe von mehreren tausend Euro. Trotzdem entschieden sich die Eltern bewusst für diesen Weg. Eine private Lösung hätte zwar kurzfristig geholfen, hätte aber das Grundproblem nicht gelöst.

Offene Baustellen bleiben

Trotz des Erfolgs gibt es weiterhin ungelöste Fragen. Projekte zur Unterstützung von Kindern mit Diabetes, etwa Schulungen für Betreuungspersonal, kämpfen nach wie vor mit unsicherer Finanzierung. Experten betonen: Die rechtliche Grundlage allein reicht nicht aus. Es braucht auch ausreichend geschultes Personal, um die Betreuung im Alltag sicherzustellen. Für Jakob zählt jetzt vor allem eines: Er kann endlich mit anderen Kindern spielen, lernen und den Kindergartenalltag erleben.