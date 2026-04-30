Drei Insolvenzen auf einmal: Erdöl-Gigant in Leoben unter massivem Druck

Die TDE-Gruppe ist auf Technologien in der Erdöl- und Energiebranche spezialisiert und arbeitet weltweit an Lösungen rund um Bohranlagen, Datenauswertung und Energieumwandlung.

Die TDE-Gruppe ist auf Technologien in der Erdöl- und Energiebranche spezialisiert und arbeitet weltweit an Lösungen rund um Bohranlagen, Datenauswertung und Energieumwandlung.

Ein Schlag für den Wirtschaftsstandort Leoben: Gleich drei Unternehmen der international tätigen TDE-Gruppe haben beim Landesgericht Insolvenzanträge gestellt. Die Entwicklung trifft eine Branche, die weltweit tätig ist und sorgt für große Unsicherheit bei Mitarbeitern und Geschäftspartnern.

Drei Verfahren gleichzeitig

Konkret betroffen sind die TDE Digital GmbH und die TDE Thonhauser Data Engineering GmbH, die Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt haben. Die dritte Gesellschaft, die TDE Energy GmbH, steht vor dem endgültigen Aus und hat ein Konkursverfahren eingeleitet. Alle drei Unternehmen haben ihren Sitz in Leoben und beschäftigen zusammen 54 Mitarbeiter. Das finanzielle Ausmaß ist erheblich: Die Verbindlichkeiten belaufen sich, ohne konzerninterne Schulden, auf rund 9,6 Millionen Euro.Die tatsächliche Gesamtsituation könnte durch interne Verflechtungen noch deutlich komplexer sein.

Auflistung der Schulden TDE Digital GmbH: etwa 4,8 Millionen Euro

TDE Thonhauser Data Engineering GmbH: etwa 4,2 Millionen Euro

TDE Energy GmbH: rund 580.000 Euro

International vernetzte Gruppe

Die betroffenen Firmen sind Teil eines globalen Konzerns mit Sitz in Abu Dhabi. Die TDE-Gruppe ist auf Technologien in der Erdöl- und Energiebranche spezialisiert und arbeitet weltweit an Lösungen rund um Bohranlagen, Datenauswertung und Energieumwandlung. Die Geschäftsführung aller drei Gesellschaften liegt bei DI Bouchra Lamik-Thonhauser. Als Hauptgründe für die Insolvenz gelten hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Verzögerungen bei der Markteinführung neuer Technologien. Gleichzeitig verschärfte sich die finanzielle Lage, da Kreditlinien ausgeschöpft wurden. Zwar liefen Gespräche mit internationalen Investoren, ein Einstieg kam jedoch nicht zustande. Ein Investoreneinstieg soll trotz Zusicherungen bislang nicht finalisiert worden sein, sodass ein laufender Betrieb nicht mehr finanziert werden kann. Es wurden auch bereits von Gläubigern Insolvenzanträge

gestellt und die Gesellschaften haben nunmehr selbst ihre Zahlungsunfähigkeit eingestanden.

Unternehmen soll geschlossen werden

Eine Weiterführung ist in den Unternehmungen der TDE Digital GmbH und der TDE Thonhauser Data Engineerung GmbH beabsichtigt, wobei Fortführungskautionen von dritter Seite hinterlegt werden sollen. Die TDE Digital GmbH will sich dabei wieder auf die Funktion einer reinen Holdinggesellschaft zurückziehen und der operative technische Bereich soll eingestellt bzw. an andere Gesellschaften ausgelagert werden.