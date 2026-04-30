Voitsberg trauert: Feuerwehr-Urgestein Richard Waidacher (76) verstorben

Voitsberg nimmt Abschied von einem Mann, der für viele mehr war als nur ein Feuerwehrkamerad. Ehren-Löschmeister Richard Waidacher ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Heute wird er am Stadtfriedhof zu Grabe getragen.

Bereits 1966 trat Richard Waidacher der Freiwilligen Feuerwehr Voitsberg bei. 60 Jahre lang stand er im Dienst der Gemeinschaft, freiwillig, unermüdlich, verlässlich. Er absolvierte 22 Ausbildungen und Kurse, viele davon noch am alten Standort der Feuerwehrschule in Graz. Sein Wissen gab er über Jahrzehnte weiter, ruhig, präzise, mit großer Hingabe. Von 1977 bis 1994 trug Waidacher eine besonders verantwortungsvolle Rolle: Als Ortssanitätsbeauftragter kümmerte er sich um die medizinische Versorgung im Einsatz. Kollegen beschreiben ihn als jemanden, auf den man sich immer verlassen konnte. Einer, der da war, wenn es darauf ankam, bei Tag und Nacht.

Auszeichnungen für ein Lebenswerk

Für seinen jahrzehntelangen Einsatz wurde Waidacher mehrfach geehrt, vom Land Steiermark, dem Landesfeuerwehrverband und dem Bereichsfeuerwehrverband Voitsberg. 2017 folgte die besondere Würdigung: die Ernennung zum Ehren-Löschmeister. Eine Auszeichnung für ein Leben im Dienst der anderen. Seit 11 Uhr verabschiedet die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg ihren Kameraden am Stadtfriedhof. Ein Moment, der unter die Haut geht: Im Zuge der Trauerfeier wird es eine symbolische Alarmierung geben, die letzte Ausfahrt für Richard Waidacher. Feuerwehrkameradinnen und -kameraden stehen Spalier, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. „Wir werden dir stets ein ehrendes Gedenken bewahren“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.