Vorsicht geboten: Vermehrt Cyberangriffe auf steirische Weinbaubetriebe
Die Polizei warnt eindringlich vor einer gefährlichen Welle von Cyberangriffen: Immer häufiger setzen Kriminelle auf sogenannte Verschlüsselungstrojaner. Besonders betroffen sind Betriebe in der Südsteiermark.
In den vergangenen Tagen wurden der Polizei zwei Fälle gemeldet, bei denen Weinbaubetriebe Ziel solcher Angriffe wurden. Die Täter verschafften sich Zugriff auf Computersysteme und verschlüsselten wichtige Daten. Das perfide daran: Für die Freigabe verlangen die Kriminellen Geld, oft ohne Garantie, dass die Daten danach tatsächlich wiederhergestellt werden. Die Angriffe folgen meist einem ähnlichen Muster. Cyberkriminelle nutzen: manipulierte E-Mails, gefälschte Links, unsichere Downloads. Ein falscher Klick kann ausreichen, um Schadsoftware auf dem Gerät zu installieren. Diese arbeitet oft unbemerkt im Hintergrund, bis es zu spät ist.
Daten weg, trotz Zahlung
Besonders brisant: Selbst wenn Betroffene das geforderte Lösegeld bezahlen, erhalten sie ihre Daten in vielen Fällen nicht zurück. Die Polizei rät daher ausdrücklich davon ab, auf Forderungen einzugehen und setzt stattdessen auf Prävention.
Um sich vor Angriffen zu schützen, empfiehlt die Polizei mehrere Maßnahmen:
- Antivirensoftware installieren und regelmäßig aktualisieren
- Keine Dateien aus unbekannten Quellen herunterladen
- E-Mail-Anhänge und Links sorgfältig prüfen
- Betriebssystem und Programme stets auf dem neuesten Stand halten
- Regelmäßige Datensicherungen auf externen Speichermedien durchführen
- Firewall nutzen und Netzwerkverkehr überwachen
- Auf ungewöhnliche Aktivitäten am Gerät achten
- Im Ernstfall sofort handeln
Appell der Behörden
Wer den Verdacht hat, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein, sollte schnell reagieren: Das betroffene Gerät sofort vom Internet trennen und Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Polizei richtet einen klaren Appell an die Bevölkerung: „Informieren Sie sich und andere über die Gefahren von Cyberkriminalität – besonders ältere Menschen und Unternehmen sind häufig betroffen“.