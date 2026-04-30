Vorsicht geboten: Vermehrt Cyberangriffe auf steirische Weinbaubetriebe

Die Polizei warnt eindringlich vor einer gefährlichen Welle von Cyberangriffen: Immer häufiger setzen Kriminelle auf sogenannte Verschlüsselungstrojaner. Besonders betroffen sind Betriebe in der Südsteiermark.

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei zwei Fälle gemeldet, bei denen Weinbaubetriebe Ziel solcher Angriffe wurden.

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei zwei Fälle gemeldet, bei denen Weinbaubetriebe Ziel solcher Angriffe wurden.

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei zwei Fälle gemeldet, bei denen Weinbaubetriebe Ziel solcher Angriffe wurden. Die Täter verschafften sich Zugriff auf Computersysteme und verschlüsselten wichtige Daten. Das perfide daran: Für die Freigabe verlangen die Kriminellen Geld, oft ohne Garantie, dass die Daten danach tatsächlich wiederhergestellt werden. Die Angriffe folgen meist einem ähnlichen Muster. Cyberkriminelle nutzen: manipulierte E-Mails, gefälschte Links, unsichere Downloads. Ein falscher Klick kann ausreichen, um Schadsoftware auf dem Gerät zu installieren. Diese arbeitet oft unbemerkt im Hintergrund, bis es zu spät ist.

Daten weg, trotz Zahlung

Besonders brisant: Selbst wenn Betroffene das geforderte Lösegeld bezahlen, erhalten sie ihre Daten in vielen Fällen nicht zurück. Die Polizei rät daher ausdrücklich davon ab, auf Forderungen einzugehen und setzt stattdessen auf Prävention.

Um sich vor Angriffen zu schützen, empfiehlt die Polizei mehrere Maßnahmen: Antivirensoftware installieren und regelmäßig aktualisieren

Keine Dateien aus unbekannten Quellen herunterladen

E-Mail-Anhänge und Links sorgfältig prüfen

Betriebssystem und Programme stets auf dem neuesten Stand halten

Regelmäßige Datensicherungen auf externen Speichermedien durchführen

Firewall nutzen und Netzwerkverkehr überwachen

Auf ungewöhnliche Aktivitäten am Gerät achten

Im Ernstfall sofort handeln

Appell der Behörden

Wer den Verdacht hat, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein, sollte schnell reagieren: Das betroffene Gerät sofort vom Internet trennen und Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Polizei richtet einen klaren Appell an die Bevölkerung: „Informieren Sie sich und andere über die Gefahren von Cyberkriminalität – besonders ältere Menschen und Unternehmen sind häufig betroffen“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 12:14 Uhr aktualisiert