Waldbrand Eisbach-Rein: „Wir blicken optimistisch nach vorne“

Nach sechs Tagen im Ausnahmezustand gibt es erstmals vorsichtige Entwarnung: Der verheerende Waldbrand in Eisbach-Rein nördlich von Graz zeigt am sechsten Tag eine stabile Entwicklung. „Wir blicken zunehmend optimistisch auf die kommenden Tage“, erklärt Bürgermeisterin Doris Dirnberger in einem aktuellen Update. Noch bis gestern war die Lage angespannt. Rund 70 Hektar Wald standen in Flammen, Hunderte Einsatzkräfte kämpften im Dauereinsatz gegen das Feuer, 5 Minuten hat berichtet. Besonders tückisch waren Glutnester im Boden, die immer wieder neue Brandherde auslösten. Trotz intensiver Löscharbeiten und Hubschraubereinsätzen war eine rasche Entwarnung nicht in Sicht.

Luft-Einsatz vor dem Ende

Nun zeichnet sich eine Wende ab. Am sechsten Tag ist nur noch ein Hubschrauber im Einsatz, der gezielt letzte Brandstellen aus der Luft bekämpft. Diese Unterstützung könnte bereits im Laufe des Tages eingestellt werden. Das ist ein deutliches Signal: Die Lage hat sich stabilisiert. Der Fokus verlagert sich zunehmend vom akuten Löscheinsatz hin zur aufwendigen Nacharbeit. Doch Entwarnung gibt es noch nicht. Die Hauptarbeit leisten jetzt die Einsatzkräfte am Boden. Sie müssen Glutnester aufspüren, freilegen und vollständig löschen. Experten gehen davon aus, dass die gesamte betroffene Fläche von rund 70 Hektar kontrolliert werden muss. Der Einsatz könnte sich daher noch über Wochen hinziehen.

Kräfte werden schrittweise reduziert

Mit der Stabilisierung der Lage beginnt auch eine vorsichtige Reduktion der Einsatzkräfte. Der Führungsstab wird verkleinert, Einheiten werden nach und nach abgezogen. Das bedeutet jedoch keine Entwarnung, sondern eine neue Phase im Einsatz: vom akuten Kampf gegen Flammen hin zur langfristigen Sicherung des Gebiets. Der Waldbrand in Eisbach-Rein zählt zu den größten Einsätzen der letzten Jahre in der Region. Insgesamt waren bisher rund 2.200 Feuerwehrleute im Einsatz. Dirnberger hebt besonders die Zusammenarbeit aller Beteiligten hervor: Feuerwehren, Behörden, Gemeinde und Versorgungsteams arbeiteten Hand in Hand. Die logistische Leistung, Einsatzkräfte rund um die Uhr zu versorgen, gilt als außergewöhnlich.

Warnung bleibt aufrecht

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Gefahr bestehen. Glutnester im Boden und instabile Bäume stellen weiterhin ein Risiko dar. Die Behörden appellieren daher eindringlich an die Bevölkerung, die abgesperrten Gebiete konsequent zu meiden. Der Waldbrand ist noch nicht vorbei, aber erstmals seit Tagen gibt es Grund zur Hoffnung. Die kommenden Tage werden zeigen, ob die Lage dauerhaft unter Kontrolle bleibt.