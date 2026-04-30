Früher Start in die Saison: Sölkpass in der Steiermark bereits geöffnet

Gute Nachrichten für Ausflügler in der Steiermark: Der Sölkpass ist seit 30. April wieder geöffnet und damit startet die Passstraßen-Saison heuer deutlich früher als üblich. Auch die Großglockner Hochalpenstraße ist befahrbar.

Mit der Freigabe des Sölkpasses steht eine der beliebtesten Alpenrouten der Steiermark wieder offen. Die Strecke verbindet das Ennstal mit dem Murtal und zählt zu den schönsten Panoramastraßen des Bundeslandes. Dass sie bereits Ende April befahrbar ist, ist alles andere als selbstverständlich. In vielen Jahren bleibt der Pass aufgrund von Schnee und Wetterbedingungen bis weit in den Mai gesperrt.

Großglockner schon seit Tagen offen

Auch über die Landesgrenzen hinaus gibt es gute Nachrichten: Bereits seit dem 25. April ist die Großglockner Hochalpenstraße geöffnet. Sie zählt zu den bekanntesten Alpenstraßen Europas und lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Gemeinsam mit dem Sölkpass sind damit zwei wichtige Routen schon jetzt zugänglich. Pünktlich zum Feiertag werden zusätzliche Strecken freigegeben. In Kärnten öffnen die Malta Hochalmstraße und die Nockalmstraße. Damit erweitert sich das Angebot für Ausflügler und Motorradfahrer deutlich. Auch international könnte es heuer schneller gehen: Das Timmelsjoch, eine wichtige Verbindung zwischen Tirol und Südtirol, könnte bereits Mitte Mai öffnen, deutlich früher als üblich.

Ideale Bedingungen für Ausflüge

Der frühe Saisonstart bietet gerade in der Steiermark perfekte Bedingungen für spontane Ausflüge. Weniger Verkehr als im Hochsommer, klare Bergluft und beeindruckende Landschaften machen die ersten Wochen besonders attraktiv. Trotz der erfreulichen Entwicklung bleibt ein Faktor unberechenbar: das Wetter. Späte Schneefälle oder erhöhte Lawinengefahr können jederzeit zu kurzfristigen Sperren führen.Der ÖAMTC empfiehlt daher, sich vor der Fahrt über die aktuelle Lage zu informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.04.2026 um 14:01 Uhr aktualisiert